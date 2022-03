Kaczyński: nie zaryzykuję stwierdzenia, kiedy otrzymamy środki z Funduszu Odbudowy

fot. Łukasz Dejnarowicz / / FORUM

Nie zaryzykuję odpowiedzi na pytanie, kiedy otrzymamy środki z Funduszu Odbudowy, to sprawa skomplikowana; liczę, że środki zostaną nam przyznane, UE powinna przestrzegać traktatów - powiedział w piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Wicepremier Kaczyński był pytany w Polskim Radiu 24, w jakiej perspektywie czasowej widzi szanse na otrzymanie przez znasz kraj pierwszej transzy środków z Funduszu Odbudowy. "Nie zaryzykuję odpowiedzi na to pytanie, to sprawa – wbrew temu, co niektórzy sądzą, mocno skomplikowana” – powiedział Kaczyński.

"Liczę na to, że ta pierwsza transza wpłynie i KPO zostanie nam przyznane, zostanie przywrócone prawo. Bo to, co się dzieje w tej sprawie jest łamaniem prawa europejskiego w sposób bardzo drastyczny. To jest szerszy problem” - ocenił lider PiS.

"Czasem bywam pytany o to, jakbym sobie wyobrażał Unię Europejską. Jedną z pierwszych rzeczy, jaką bym powiedział, gdyby mnie ktoś zapytał, to byłoby stwierdzenie, że wyobraża, sobie taką Unię, gdzie prawo, czyli traktaty są przestrzegane” – dodał.

"Opinia o Polsce się poprawia", ale...

"Na pewno poprawia się nasza opinia, bo - w sposób całkowicie niezgodny z faktami - stworzono zupełnie fatalną opinię na temat Polski i ona oddziaływała, a dzisiaj ona się bardzo, bardzo poprawiła" - zauważył wicepremier. Podkreślił, że "to też ułatwia naszą sytuację".

"Ale tylko ułatwia i na razie rozstrzygnięcia nie ma, bo proszę pamiętać, że atak na Polskę był związany z bardzo silnym układem realnych interesów ekonomicznych" - wskazał. Dodał, że "one po części w tej chwili się załamują, bo one były związane z Rosją".

Przywołując słowa b. amerykańskiej ambasador w Polsce Georgette Mosbacher, Kaczyński podkreślił, że "przynajmniej znaczna część opowieści o Polsce, to były rosyjskie fejki". "I to jest niewątpliwie prawda" - podkreślił.

W niedawnym wywiadzie dla Interii b. ambasador powiedziała, że wygląda na to, że w sercu Europy musiała wybuchnąć krwawa wojna, żeby niektórzy - zwłaszcza Niemcy - uświadomili sobie konsekwencje wiązania się umowami handlowymi z Moskwą. Uważam, że Polsce należą się przeprosiny ze strony Unii i USA - dodała Mosbacher.

"Generalnie rzecz biorąc, nasza sytuacja się poprawiła, tylko że to się musi przełożyć na konkretne decyzje, w tym wypadku decyzje dotyczące najpierw KPO, a później tzw. porozumienia umowy partnerskiej, czyli chodzi o te główne pieniądze z budżetu (UE - PAP) na kolejne siedem lat - oni to nazywają ramami budżetowymi" - powiedział Kaczyński.

"Krótko mówiąc: o te konkrety, które są związane z naszą obecnością w Unii Europejskiej, przy czym, jeżeli to wszystko będzie zrealizowane i nie dojdzie do jakichś nieszczęść, to proszę pamiętać, że za siedem lat, to my już będziemy prawdopodobnie państwem, które będzie płatnikiem netto, a nie krajem, który netto jest beneficjentem" - dodał.

Decyzja o dymisji ministra Nowaka była słuszna

Decyzja o zdymisjonowaniu przez premiera ministra rozwoju Piotra Nowaka była słuszna - mówił w piątek wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak dodał w radiowym wywiadzie, był o tej decyzji poinformowany.

Jak powiedział w radiowej Jedynce Kaczyński, "nikt w rządzie nie jest przyśrubowany do swojego fotela, a zmiany się zdarzają". Pytany o odwołanie ministra Nowaka stwierdził, że "były ku temu przyczyny", ale odmówił podania szczegółów. "Decyzja premiera w tej sprawie jest, jak sądzę, decyzją słuszną" - oświadczył, dodając, że wiedział o tej dymisji.

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w czwartek, że podjął decyzję o dymisji Piotra Nowaka z funkcji ministra rozwoju i technologii i przekazał wniosek o przyjęcie tej dymisji do prezydenta Andrzeja Dudy.

Jak wyjaśniał Morawiecki, wyczerpała się uzgodniona formuła współpracy z ministrem Nowakiem. "Podjąłem decyzję o dymisji pana ministra Piotra Nowaka z ministerstwa rozwoju i technologii. Już dzisiaj przekazałem też wniosek do pana prezydenta Andrzeja Dudy o przyjęcie tej dymisji. Decyzja ta jest spowodowana tym, że wyczerpała się uzgodniona formuła współpracy z panem ministrem" - powiedział premier.

Nowak pełnił funkcję ministra rozwoju i technologii od października 2021 r.

"Nie cieszę się" o Orbanie

Wicepremier był też pytany o postawę Węgier i premiera Viktora Orbana w kontekście inwazji rosyjskiej na Ukrainę. "Gdyby pan mnie zapytał, czy się cieszę, powiedziałbym, że nie. Czekam na wybory, one są bardzo niedługo, nie w najbliższą niedzielę, ale kolejną. Zobaczymy, co będzie po wyborach, wtedy ocena będzie mogła być sformułowana ostatecznie” – odpowiedział Kaczyński.

W zaplanowanych na 3 kwietnia wyborach na Węgrzech zmierzą się rządzący od 12 lat krajem Fidesz premiera Orbana oraz blok Zjednoczeni dla Węgier, który współtworzy sześć partii opozycyjnych z Peterem Marki-Zayem na czele.

Wszystkie kraje członkowskie musiały przygotować Krajowe Plany Odbudowy, aby otrzymać środki z unijnego Funduszu Odbudowy. Polska przedstawiła swój plan KE w ubiegłym roku, jednak jak dotąd nie został on zaakceptowany. Z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. Z KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów oraz o 11,5 mld euro z części pożyczkowej. Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen postawiła pod koniec października ub.r. warunek, by w KPO znalazło się zobowiązanie polskiego rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN. (PAP)

