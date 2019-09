Kaczyński dementuje, że skrytykował samotne matki

Chcemy Polski opartej o tradycyjną rodzinę, a jest to stały związek kobiety i mężczyzny i dzieci - mówił w Słupsku prezes PiS Jarosław Kaczyński. Podkreślił jednocześnie, że próba interpretacji jego słów o rodzinie jako krytyki samotnych matek to coś "haniebnego".

W swoim wystąpieniu Kaczyński ocenił, że jego zdaniem nie ma symetrii między rozwojem, a "wprowadzaniem jakichś związków (partnerskich - PAP)". "To jedno z drugim nie ma kompletnie nic wspólnego" - powiedział.

"My chcemy Polski opartej o tradycyjną rodzinę. Mówię o tym, bo ktoś tam, jak wychodziłem z poprzedniego spotkania, krzyczał do mnie: +Jak ty śmiesz mówić, jak powinna wyglądać rodzina?+. Otóż śmiem. A jak powinna? To wiadomo. Stały związek kobiety i mężczyzny, no i dzieci. No i tyle, prosta sprawa" - powiedział.

Jak podkreślił, z "różnych względów" niektórym osobom przychodzi wychowywać dzieci samotnie. "My to w pełni szanujemy, my naprawdę pochylamy się z troską nad tymi wszystkimi, którzy znaleźli się w takiej sytuacji" - powiedział. Jak dodał, "w ogromnej większości są to panie".

"Ta próba wykorzystywania mojej wypowiedzi w ten sposób, że ja jestem przeciwko samotnym matkom, to jest po prostu coś haniebnego, odrażającego" - powiedział.

Zdaniem prezesa PiS 13 października społeczeństwo będzie miało do wyboru z jednej strony "postęp i społeczny, i ekonomiczny, i normalność w naszym życiu", a z drugiej - powrót do tego, co było. "Byśmy wracali do postkomunizmu, do postkolonializmu i jednocześnie, żebyśmy przyjmowali te wszystkie wynalazki, o których tutaj też wspominałem" - powiedział.

Jak podkreślił, wybór należy do ludzi. "Ale ja wierzę, że jeżeli się zmobilizujemy, jeżeli do ostatniego dnia, do 11 października, późnego wieczora, do północy będziemy ciężko pracowali, to zwyciężymy" - powiedział prezes PiS. (PAP)

autorzy: Sonia Otfinowska, Inga Domurat

sno/ ing/ pś/