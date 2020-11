Kaczyński chciał, by policja stłumiła strajki kobiet? KO żąda informacji od szef MSWiA

Piontkowski: Chcemy doprowadzić do realnej wolności słowa na uczelniach

Chcemy doprowadzić do realnej wolności słowa na uczelniach; to będzie budziło opór, ale jeśli my tego nie zrobimy, to żaden inny rząd nie będzie w stanie tego zrobić - powiedział w sobotę wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.