Kaczyński: Wszyscy ekonomiści twierdzą, że inflacja spada i będzie spadać nadal

Inflacja w tej chwili spada i wszyscy ekonomiści stwierdzają, że jest to proces, który będzie miał charakter trwały; to znaczy, że do końca roku inflacja spadnie poniżej 10 proc., a później będzie spadała jeszcze niżej - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński w Programie Pierwszym Polskiego Radia i Polskim Radiu 24 .

Prezes PiS był pytany, czy uważa, że inflacja będzie podstawowym narzędziem walki opozycji z rządem w czasie kampanii wyborczej.

Jak stwierdził, opozycja w czasie kampanii "będzie sięgała do innych argumentów, chociaż ten też będzie wracał". Zdaniem prezesa PiS rząd prowadzi "racjonalną walkę z inflacją, taką, która ma zapobiec wzrostowi bezrobocia".

"W Polsce będziemy mieć także i w tym roku umiarkowany trzeba powiedzieć, ale jednak rozwój" - powiedział Kaczyński.

Prezes PiS odniósł się także do reformy sądownictwa. Pytany, czy zmiany w tym obszarze są jednym z najważniejszych zadań Zjednoczonej Prawicy, Kaczyński odparł, że "jest to zadanie po prostu dla Polski".

"Mamy fatalnie skonstruowany i fatalnie działający wymiar sprawiedliwości, ale nie chciałbym w tej sprawie rozpoczynać jakiegoś sporu wewnątrz prawicy. To, że różnego rodzaju przedsięwzięcia nie wyszły, to jest kwestia różnych decyzji, różnych osób. Z całą pewnością to było w ręku Zbigniewa Ziobry, ale też nie na wszystko miał decydujący wpływ" - zaznaczył prezes PiS.

Jak dodał, "polski ustrój nie będzie dobrze funkcjonował bez zreformowanego sądownictwa".(PAP)

