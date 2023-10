Kaczyński: Trzeba mieć drugi budżet i drugie finanse publiczne, żeby zrealizować obietnice opozycji

Dziennikarze TVP stracą pracę? "Nie pokazujemy się i liczymy na cud" Wiele wskazuje na to, że po wyborach parlamentarnych dojdzie do zmiany władzy. To może wpłynąć również na działalność nadawcy publicznego. Dziennikarze tam pracujący opowiedzieli portalowi Wirtualne Media, jaka atmosfera panuje obecnie w TVP.