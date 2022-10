Kaczyński: Sklepy Żabka też być może zostaną odkupione

fot. Jacek Szydlowski / / FORUM

Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia w Puławach zasugerował wykupienie sieci sklepów Żabka przez Polską Grupę Spożywczą. "Wiecie państwo, co to jest Żabka. Te sklepy też być może zostaną odkupione. Idziemy w tym kierunku" – mówił prezes PiS.

Jarosław Kaczyński w trakcie spotkania wyborczego w Puławach został zapytany o możliwość przejęcia przez powstałą kilka miesięcy temu Polską Grupę Spożywczą przetwórni, które kiedyś zostały "kupione za grosze od polskich podmiotów", a obecnie znajdują się w rękach obcego kapitału.

"Jeżeli ta grupa wyjdzie i będzie miała środki, no to teraz, przykro mówić, jest dobry okres na to. Bo ten kapitał, szczególnie ten kapitał, który jest w funduszach z terenów, które są blisko wojny, w tej chwili ucieka i można tanio kupować różne rzeczy. Trzeba mieć tylko fundusze. Obawiam się, że Polska Grupa w tej chwili większych funduszy nie ma. Mam nadzieję, że ta sytuacja się szybko skończy. Ona nie jest dla Polski generalnie rzecz biorąc korzystna" – odpowiedział Jarosław Kaczyński.

"Wśród naszych zadań, które myśmy deklarowali, było takie: odbijanie tych najbardziej strategicznych części naszej gospodarki z rąk kapitału zewnętrznego. Nam się w ogromnej mierze to udało. I to w dalszym ciągu postępuje, choćby w tej chwili jest już chyba podjęta decyzja, że sieci elektryczne linii kolejowych to duże przedsiębiorstwo, mają też dużą sieć przekazu energii elektrycznej, że zostanie w bardzo krótkim czasie odkupione. Właśnie od jednego z funduszy amerykańskich. A ten sam fundusz jest właścicielem Żabki. Wiecie państwo, co to jest Żabka. Te sklepy też być może zostaną odkupione. Idziemy w tym kierunku" – dodał Jarosław Kaczyński, prezes PiS.

Redakcja Bankier.pl skontaktowała się z biurem prasowym sieci sklepów Żabka z prośbą o komentarz do słów Jarosław Kaczyńskiego. "Relacjonowana wypowiedź nie odnosi się do żadnego konkretnego procesu z naszym udziałem, więc nie mamy podstaw do jej komentowania" – poinformowało nas biuro prasowe Żabki.

Właścicielem sieci sklepów franczyzowych Żabka od 2017 r. jest fundusz CVC Capital Partners. Posiada on również w swoim portfolio PKP Energetyka (od 2015 r.). Żabka posiada w Polsce 8 718 sklepów - wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej firmy.

DF