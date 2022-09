Kaczyński: Rozważane są kredyty na mieszkanie dla młodych rodzin z oprocentowaniem 2 proc.

fot. Adam Chełstowski / / FORUM

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas wizyty w Stalowej Woli przyznał, że jest rozważany pomysł niskooprocentowanych kredytów mieszkaniowych dla młodych rodzin. Nieustannie szukamy metod, by sprawy najbardziej zasadnicze rozwiązać – mówił.

Lider PiS podczas spotkania z mieszkańcami Stalowej Woli został zapytany o kredyty mieszkaniowe dla młodych osób.

"Jest rozważana taka propozycja, żeby młode rodziny mogły dostawać kredyt na mieszkanie na 2 proc., czyli bardzo niskie oprocentowanie" – odpowiedział.

"W tej chwili ocenia się możliwości, że to mogłoby być 50 tys. rodzin rocznie" – dodał.

"My naprawdę nieustannie szukamy we własnych głowach, ale także odwołując się do pomysłów z innych krajów, metod, żeby w Polsce te sprawy najbardziej zasadnicze rozwiązać – sprawy mieszkań, służby zdrowia" – mówił Kaczyński. (PAP)

Autorzy: Rafał Białkowski, Wojciech Huk

rbk/ huk/ joz/