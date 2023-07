Kaczyński: Program partii planujemy przedstawić po wakacjach

Kaczyński: Listy wyborcze PiS nie są jeszcze gotowe, to jeszcze dosyć długi proces Kształt pytania w referendum będzie dotyczył akceptacji polityki rządu, która zmierza do tego, by przeciwstawić się przymusowej relokacji nielegalnych migrantów - powiedział wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dodał, że listy wyborcze PiS nie są jeszcze gotowe, "to jest jeszcze dosyć długi proces".