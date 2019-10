Kaczyński: Oni nie umieli rządzić gospodarką. Byli na pałę, a my na dobry stopień

Nie wierzcie, w te bajki, że to oni umieli rządzić gospodarką. Byli na pałę, a my jesteśmy na dobry stopień - zapewnił podczas niedzielnej konwencji wyborczej PiS w Krośnie prezes partii Jarosław Kaczyński.

"Nie wierzcie, w te bajki, że to oni umieli rządzić gospodarką. Oni pod tym względem nie potrafili po prostu nic. Byli na pałę, a my jesteśmy na dobry stopień" - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas niedzielnej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Krośnie mówiąc o poprzedniej ekipie rządzącej.

"Oni traktowali rządzenie jak zabawę, rozgrywkę wewnątrz pewnej grupy. Już jej nie nazwę, żeby potem procesów nie wytaczano" - powiedział.

Zapewnił, że PiS przewiduje także realizację wartości, którą jest równość. "Równość między grupami społecznymi i - szczególnie teraz istotna w Polsce - równość między regionami" - zapewnił.

Wyjaśnił, że częścią polityki PiS jest polityka zrównoważonego rozwoju. Mówiąc o Polsce "na wschód od Wisły" powiedział: "Chcemy, by ta część Polski, która jest wielkim zasobem tradycji i wartości, także w sensie ekonomicznym, rozwijała się szybko. Szybciej nawet niż pozostała część kraju. Żeby te różnice się wyraźnie zmniejszały".

"Polska została zrabowana na dwieście kilkadziesiąt miliardów złotych"

Szef PiS stwierdził, że PO w 2007 r. obiecywało Polakom, że w ciągu "bardzo krótkiego czasu będziemy mieli Arkadię" - wszystkie dziedziny życica zostaną poprawione. "Przyszło osiem lat ich rządów i można powiedzieć jedno: Polska została zrabowana na dwieście kilkadziesiąt miliardów złotych - to jest szacunek wstępny i z pewnością niepełny" - wskazał Kaczyński.

Prezes PiS zastrzegł, że to jest szacunek bardzo wstępny i niepełny. "Sądzę, że gdyby go dokończyć, gdyby odniósł się nie tylko do VAT-u, ale także do innych podatków i innych sposobów rabowania kraju, to byłoby to ze czterysta miliardów złotych, albo może więcej - czyli więcej niż całe środki europejskie dla Polski na siedem lat" - oświadczył.

Podkreślił, że należy pokazywać różnice między wiarygodnością jednej formacji, a całkowitą niewiarygodnością, "a dziś też całkowitą nicością tych, którzy są przeciwko nam".

"Oni chcą w Polsce zlikwidować ostatecznie demokrację, bo zobaczyli że w ramach demokracji oni nie mogą rządzić, nie mogą dominować, nie mogą panować i w strefie politycznej, i w strefie ekonomicznej i w strefie kulturowej" - mówił Jarosław Kaczyński

Zaznaczył, że "pewne ich zapowiedzi trzeba traktować poważnie". "Po pierwsze zapowiedź, że zlikwidują w Polsce demokrację. Bo te wszystkie pogróżki o tym, że po ich dojściu do władzy ludzie, którzy mieli inne poglądy, czyli PiS, zostaną ukarani, że różne decyzje zostaną cofnięte i to w sposób, taki, którego nie przewiduje konstytucja. To są pogróżki, które trzeba brać poważnie, przynajmniej, jeśli chodzi o ich intencje" - mówił.

Autorzy: Ludwika Tomala, Alfred Kyc

