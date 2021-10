Kaczyński: Nie zapadła jeszcze decyzja, czy Polska będzie płacić kary za Turów

fot. Adam Chełstowski / / FORUM

Nie zapadła jeszcze decyzja, czy będziemy płacić kary za Turów; decyzja w sprawie kopalni, a w konsekwencji także elektrowni, jest niezgodna z prawem i jest jednym wielkim oszustwem - powiedział "Gazecie Polskiej" prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Dodał, że "jednak w polityce jest czasami tak, że akceptuje się na jakiś czas nawet krzywdzące rozwiązania, by w ostatecznym rozrachunku przekuć je na korzyści".

Prezesa PiS spytano, czy Polska będzie płacić kary za Turów. "Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła" - powiedział prezes PiS.

Kaczyńskiego dopytywano, od czego to zależy. "Po pierwsze chcę powiedzieć, iż decyzja w sprawie kopalni, a w konsekwencji także elektrowni, jest niezgodna z prawem i jest jednym wielkim oszustwem. To po prostu skandal i daleko idące przekroczenie kompetencji. Jednak w polityce jest czasami tak, że akceptuje się na jakiś czas nawet krzywdzące rozwiązania, by w ostatecznym rozrachunku przekuć je na korzyści. Więcej nie mogę powiedzieć" - powiedział prezes PiS. Dodał, że "kalkulacje i rozmowy trwają".

Przeczytaj także Kurtyka: Kopalnia Turów nie może wstrzymać wydobycia

(PAP)

wni/ robs/