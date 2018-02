Kaczyński: Chcielibyśmy, aby zrodziła się druga fala polskiego kapitalizmu

Chcielibyśmy, aby zrodziła się druga fala polskiego kapitalizmu i rząd Mateusza Morawieckiego ma temu sprzyjać - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Nie jest to jednak tylko sprawa polityki rządu, ale też "sprawa pewnych przemian świadomości społecznej" - dodał.

W trakcie rozmowy w radiowej Jedynce Kaczyński odniósł się do opinii niektórych publicystów, że rekonstrukcja rządu była narzędziem do przesunięcia PiS w kierunku centrum sceny politycznej.

"Ten podział: prawa strona, centrum, lewa strona, to ogromne uproszczenie. W takiej porządnej analizie politycznej w ogóle nie należy się takiego rodzaju podziałami posługiwać" - stwierdził lider PiS.

Jak dodał, podziały w polskim życiu publicznym i w polskim społeczeństwie są "nieporównanie bardziej skomplikowane i bardzo trudne do ujęcia w tym ogromnie uproszczonym schemacie".

"My chcemy przemawiać także do tych, którzy może nie zawsze podzielają wszystkie nasze poglądy, ale którzy po prostu chcą sprawnego państwa, sprawnego także w dziedzinie gospodarczej. Chcą odblokowania możliwości, np. awansu przedsiębiorców z kategorii małych do średnich, z średnich do dużych, a z dużych może nawet do wielkich" - mówił Kaczyński. Dodał przy tym, że dotychczas z różnych powodów istniały w Polsce blokady w tej kwestii.

"My od dawna deklarowaliśmy, że mamy tego rodzaju cele" - zaznaczył.

Zapowiedział, że PiS chciałoby, aby w Polsce przyszła "taka nowa, wielka fala gospodarczej inicjatywy". Można powiedzieć - dodał - że taka fala na początku lat 90. "uratowała Polskę, chociaż przy ogromnych stratach i w ogromnym społecznym bólu".

"Obecnie taką falę będą tworzyli ludzie nieporównanie lepiej przygotowani, niż ta grupa, która tak ofensywnie, energicznie i odważnie działała przy końcu lat 80. i w pierwszych latach 90." - powiedział Kaczyński.

"Chcielibyśmy, aby ta fala inicjatywy gospodarczej - jak to często mówimy - druga fala polskiego kapitalizmu się zrodziła. Rząd Mateusza Morawieckiego ma temu sprzyjać" - powiedział szef PiS.

Zaznaczył, że nie jest to jednak tylko sprawa polityki rządu, ale "także sprawa pewnych przemian świadomości społecznej". (PAP)

autor: Rafał Białkowski, Anna Tustanowska

