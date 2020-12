KSF za utrzymaniem wskaźnika bufora antycyklicznego na obecnym poziomie

Francja z rekordowym długiem publicznym i dużym deficytem budżetowym w 2021 r.

Resort gospodarki prognozuje, że deficyt budżetowy Francji wyniesie w 2021 r. do 8,5 proc. PKB (wobec 6,7 proc. prognozowanych we wrześniu), a dług publiczny wzrośnie do 122,4 proc. Kondycja francuskiej gospodarki pogarsza się z powodu drugiej fali koronawirusa.