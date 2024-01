KRD: wiele przedsiębiorstw będzie miało kłopot z utrzymaniem płynności finansowej

W tym rok koniunktura faktoringowa utrzyma się w budownictwie i transporcie - wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów. Dodano, że mimo prognozowanej poprawy koniunktury wiele przedsiębiorstw, zwłaszcza tych najmniejszych, będzie miało kłopot z utrzymaniem płynności finansowej.

Jak wskazało KRD, spadkowi obrotów odnotowanych pod koniec 2023 r., nie towarzyszył spadek liczby klientów, a jej wzrost, także w gronie mikroprzedsiębiorstw.

"Eksperci z tej branży są zgodni, że w 2024 r. wróci on na ścieżkę wzrostów" - wskazano. Jak dodano, mikroprzedsiębiorstwa chętnie sięgają po efaktoring, czyli faktoring internetowy, pozwalający na uzyskanie pieniędzy online.

"Utrzymujące się zaś wysokie stopy procentowe bez wątpienia będą zachętą do sięgania po faktoring, jako sposobu na finansowanie bieżącej działalności, a także inwestycje. Ale o wyborze faktoringu będzie decydowała też ostrożna polityka kredytowa banków" - ocenia KRD.

Zdaniem prezesa NFG Dariusza Szkaradka, w 2024 roku utrzyma się koniunktura faktoringowa w takich branżach jak: budownictwo i transport. "Obecnie 48 proc. kredytów bankowych udzielonych mikroprzedsiębiorcom należy do firm usługowych, a 24 proc. do firm handlowych. Te sektory mają więc zapewnione finansowanie. Gorzej z sektorem budowlanym i transportowym, uznawanymi przez banki za ryzykowne" - wskazał.

Według ekspertów wzrośnie w tym roku średnia wartość faktury finansowanej przez faktorów do ok. 10 tys. zł, dla porównania w 2023 r. było to 8 tys. 943 zł, a w 2022 r. wynosiła 7 tys. 824 zł.

"Mimo prognozowanej poprawy koniunktury wiele przedsiębiorstw, zwłaszcza tych najmniejszych, będzie miało kłopot z utrzymaniem płynności finansowej, także na skutek zatorów płatniczych" - przekazano.

Faktoring to usługa polegająca na wykupie przez firmę faktoringową od przedsiębiorstwa należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Dzięki temu przedsiębiorstwo uzyskuje środki finansowe zaraz po wystawieniu faktury.

autorka: Aneta Oksiuta