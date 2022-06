Leyen: Pierwsza wypłata z KPO po wdrożeniu nowego prawa dotyczącego sędziów

/ Kancelaria Premiera RP

Europa jest nasza wspólna - wszystko to, co jest w ramach Unii Europejskiej sukcesem Polski, jest także sukcesem UE, a to, co jest sukcesem UE, jest też sukcesem Polski - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda. Jak mówił, gdy Polska się rozwija, korzystają z tego także mieszkańcy innych krajów.

W Belwederze odbyło się w czwartek spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego oraz szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Szefowa KE przebywa w Polsce w związku z zaakceptowaniem przez Komisję Krajowego Planu Odbudowy.

Andrzej Duda podczas późniejszej wspólnej konferencji prasowej podziękował szefowej KE za obecność w Warszawie. "Chcę ogromnie podziękować za spotkania, które miałem przyjemność z nią odbyć w ostatnim czasie, poczynając od tego pierwszego spotkania w Brukseli, kiedy projekt (nowelizacji ustawy o SN - PAP) został złożony, kiedy omawialiśmy razem ten projekt, gdy mówiłem, jakie są jego założenia i że w gruncie rzeczy korespondują z tzw. kamieniami milowymi zgłaszanymi w ramach KE" - powiedział.

Podkreślił, że Ursula von der Leyen, działając jako przewodnicząca Komisji, "uczyniła tak wiele, by ten przełom mógł nastąpić, by ten dzisiejszy dzień także i (aby) to nasze dzisiejsze spotkanie tu było możliwe".

Dziękował również za wkład premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i jego współpracownikom, "za negocjacje, które przez cały ten czas prowadzili", a także wszystkim, którzy w parlamencie prowadzili prace nad zaproponowanymi rozwiązaniami. Podkreślił, że doprowadziło to "do zgodnych decyzji parlamentu, a w efekcie - prowadzi nas także do porozumienia na szczeblu europejskim".

"Europa jest nasza wspólna - wszystko to, co jest w ramach Unii Europejskiej sukcesem Polski, jest także w istocie sukcesem UE, a to, co jest sukcesem UE, w rzeczywistości jest także sukcesem Polski" - podkreślił prezydent. Jak mówił, jeśli w Polsce rozwijają się sieci energetyczne, jest nowoczesna infrastruktura, z założenia korzystają z tego także mieszkańcy innych krajów.

Szefowa KE o KPO: pierwsza wypłata możliwa po wdrożeniu nowego prawa dotyczącego sędziów

Pierwsza wypłata będzie możliwa, gdy zostanie wdrożone nowe prawo dotyczące spraw dyscyplinarnych sędziów - powiedziała w czwartek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odnosząc się do przyjęcia przez KE polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

"Wszystkie nasze plany dotyczące odbudowy i rozwoju są powiązane z reformami (...) ze zobowiązaniem Polski do zapewnienia niezawisłości sądownictwa" - mówiła von der Leyen podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydenta Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim.

Jak wskazała "po pierwsze obecna Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zostanie zniesiona i zastąpiona niezależnym, niezawisłym sądem". Jak zaznaczyła - po drugie postępowania dyscyplinarne wymagają reform, a kontrowersyjne wykroczenia dyscyplinarne, muszą zostać wycofane. Po trzecie - kontynuowała - "sędziowie, którzy ucierpieli w wyniku decyzji Izby Dyscyplinarnej mają prawo, by ich sprawy zostały poddane rewizji przez nową izbę".

"Te trzy zobowiązania, które zostały przekute w tzw. kamienie milowe muszą zostać wypełnione zanim jakiekolwiek wypłaty zostaną dokonane" - podkreśliła. Dodała, że "pierwsza wypłata będzie możliwa w momencie, kiedy nowe prawo zostanie wdrożone i będzie się odnosić do wszystkich tych wymagań w ramach tego kontraktu".

"Dodatkowo Polska musi do końca 2023 roku wykazać, że wszyscy niezgodnie z prawem zwolnieni sędziowie do tego czasu zostaną przywróceni na swoje stanowiska. Kiedy to zostanie zrealizowane, to będzie oznaczać postęp" - powiedziała.

Von der Leyen zastrzegła, że "nie jesteśmy na końcu drogi, jeśli chodzi o praworządność w Polsce".

Szefowa KE: najpierw kamienie milowe potem wypłata środków; jestem pewna, że nowe przepisy wypełnią wymogi

Jestem pewna, że zmiany przepisów dotyczących sądownictwa spełnią ustalone wymogi. Najpierw kamienie milowe, a dopiero później wypłata środków - powiedziała w czwartek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Szefowa KE była pytana podczas konferencji prasowej, czy procedowana w polskim parlamencie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym spełnia tzw. kamienie milowe w obszarze sądownictwa, które Polska musi wypełnić, żeby KE mogła zaakceptować Krajowy Plan Odbudowy i uruchomić środki z unijnego Funduszu Odbudowy.

"Oczywiście te kamienie milowe muszą zostać zrealizowane. Jestem wdzięczna że pan prezydent Andrzej Duda przewidział te kamienie milowe. Teraz parlament, rządząca większość odpowiadają za to żeby wprowadzić odpowiedni zmiany prawne" - powiedziała von der Leyen.

Jak podkreśliła najważniejsze jest to, żeby odpowiednie przepisy prawne zostały podpisane przez prezydenta i wdrożone przez władzę wykonawczą. "To będzie dowód na to, że kamienie milowe są rzeczywiście realizowane. (...) Jestem przekonana, że przepisy spełnią wymogi. Częścią naszego porozumienia jest to, że +najpierw kamienie milowe, a dopiero później wypłata środków+" -powiedziała szefowa KE.

Premier: rozwój czystej energii jest żywotnym interesem państwa

Rozwój czystej energii jest żywotnym interesem z punktu widzenia strategii państwa - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że celem Polski jest jak najszybsze ograniczenie zużycia drogiej ropy i gazu.

Pytany, czy tzw. "kamienie milowe" zawarte w Krajowym Planie Odbudowy zobowiązują rząd do wprowadzenia nowych podatków dla osób rejestrujących auta, Morawiecki powiedział, że "samochody, które będą miały mniejszą emisję CO2 (...), będą miały preferencje". Przypomniał, że już funkcjonuje w Polsce system dopłat do samochodów elektrycznych, który jest jednym z elementów strategii służącej ochronie środowiska i lepszej jakości powietrza.

Premier podkreślił, że w strategii związanej z unijnym planem odbudowy chodzi o jak najszybsze ograniczenie w Polsce zużycie ropy i gazu, bo - jak wskazał - "nie chcemy płacić bardzo drogo za gaz i ropę z innych części świata". "Rozwój czystej energii służy nie tylko zdrowiu i jakości klimatu, ale jest naszym żywotnym interesem z punktu widzenia strategii państwa, interesem politycznym" - zaznaczył.

Morawiecki: putinflacja będzie mogła być przezwyciężona dzięki środkom z KPO

Putinflacja, czyli inflacja wywołana przez Władimira Putina, będzie mogła być przezwyciężona dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy - mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki powiedział, że często rozmawia z prezydentem Andrzejem Dudą i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen o zjawisku, jakim jest "putinflacja" - "inflacja wywołana w całej Europie przez (Władimira) Putina". "Ten kryzys inflacyjny też będzie mógł być przezwyciężony dzięki środkom z KPO. Wspólnie dzielimy ten pogląd" - ocenił premier.

Szef rządu wyraził też zadowolenie, że udało się wypracować kompromis w postaci kamieni milowych zapisanych w polskim KPO. Dziękował przy tym prezydentowi Dudzie, gdyż - jak mówił - to zainicjowana przez niego nowelizacja ustawy o SN "otwiera drzwi do realizacji tych kamieni milowych i w związku z tym do realizacji następnie całego programu odbudowy".

Wskazał, że program jest ważny by wzmocnić konkurencyjność, w tym energetyczną naszego kraju, a także, aby Polska oraz cała Europa uniezależniła się "z niewoli energetycznej" Rosji. Dodał, że jest to obecnie na forum Rady Europejskiej rozumiane lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.

Premier zwrócił też uwagę, że przed ostatnim posiedzeniem Rady Europejskiej niewielu wierzyło, że uda się uzgodnić szósty pakiet sankcji wobec Rosji, a jednak się to udało.

"Niewielu wierzyło, że uda się wypracować kompromis między nami a KE w zakresie programu odbudowy, a udało się. Jestem dobrej myśli, że Komisja będzie w stanie wspiąć się na taki poziom rozumienia strategicznych wyzwań, w ramach których żyjemy dzisiaj, i my także wspinamy się na potrzebny poziom, aby przezwyciężyć jakieś niepotrzebne nieścisłości czy nieporozumienia, które mogą pojawić się w najbliższym czasie" - powiedział Morawiecki.

Szef rządu podkreślił ponadto, że polska gospodarka jest jedną z najbardziej zrównoważonych, co potwierdzają dokumenty KE. "My dajemy sobie świetnie radę, ale te strategiczne wyzwania: Ukraina, Rosja, zmiany klimatyczne, suwerenność energetyczna Europy, powodują, że dobrze jest razem pracować w kierunku przyszłości, a zostawić za nami to, co nas dzieli" - ocenił.

Dziękował też szefowej KE Ursuli von der Leyen, wskazując, że "mamy w pani przewodniczącej przyjaciela".

Zdaniem Morawieckiego mamy dziś historyczny dzień. "Cieszę, że mamy takie wspólne patrzenie na strategiczne wyzwania, które są przed nami. Te, które zgotował nam Putin i jego władza, ale także te, które na pewno wystąpią jeszcze w przyszłości" - powiedział.

"Dlatego dobrze, abyśmy potrafili wypracowywać kompromis. Żeby solidarność i jedność były tymi wyznacznikami, azymutami, które służą nam do wypracowywania kompromisu. Żebyśmy razem potrafili przezwyciężać kryzysy, które na pewno nas spotkają" - mówił.

Prezydent: Środki z KPO przyczynią się do budowy lepszego świata

Środki z Krajowego Planu Odbudowy będą służyły dobru wspólnemu; infrastruktura, którą sfinansują, będzie się przyczyniać do budowy lepszego świata - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda.

"Dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, że ostatecznie Krajowy Plan Odbudowy zostanie zaakceptowany, że te środki będą mogły być dla dobra wspólnego także w naszym kraju wykorzystane i że ta infrastruktura, która powstanie, będzie po prostu mogła służyć ludziom, będzie mogła służyć nam wszystkim w Unii Europejskiej i będzie przyczyniać się do budowy lepszego świata" - powiedział prezydent.

Duda: Nie tylko chcemy wrócić na ścieżkę rozwoju, ale i przejść na drogę nowoczesnej gospodarki

"Jesteśmy tu m.in. dlatego, że KPO, ta perspektywa, o której od praktycznie dwóch lat mówimy w przestrzeni UE jako o planie na odbudowę europejskich gospodarek w związku z tym, co uczyniła w nich pandemia koronawirusa" - mówił Duda.

Dodał, że unijni przywódcy oraz szefowie instytucji wiedzieli, że musi powstać europejski plan, by wesprzeć państwa członkowskie, abyśmy mogli powrócić na ścieżkę dynamicznego rozwoju. Zaznaczył jednocześnie, że wówczas nikt nie spodziewał się, że w krótkim czasie Polskę dotknie kryzys na granicy białoruskiej. "A już nikt absolutnie nie spodziewał się, że stanie się coś, czego świadkami i uczestnikami w jakimś sensie jesteśmy obecnie, a więc wojna na Ukrainie wywołana bezprecedensową, niczym nieusprawiedliwioną rosyjską napaścią na to państwo" - powiedział.

Duda stwierdził, że to wszystko doprowadziło do dzisiejszego kryzysu gospodarczego, inflacji, którą wszyscy obserwujemy. "Problemów, z którymi stykają się dzisiaj nie tylko polska gospodarka i społeczeństwo, ale społeczeństwa praktycznie całej UE, a śmiało można powiedzieć, że i dużej części świata" - zaznaczył.

"Jeżeli mówimy o KPO i o tej wielkiej perspektywie europejskiej jaką jest ten gigantyczny program dla wszystkich państw europejskich, to mówimy przede wszystkim o tym, że nie tylko chcemy wrócić na ścieżkę rozwoju, ale chcemy przejść do nowoczesnej gospodarki. To jest właśnie droga przez Polskie Sieci Energetyczne do nowoczesnej gospodarki energetycznej Polski, do nowoczesnej gospodarki energetycznej także i Europy" - mówił prezydent.

Jak dodał, ta nowoczesna gospodarka to przede wszystkim energetyka, która zapewnia ochronę klimatu, która jest skupiona na energooszczędności, która w ogromnym stopniu czerpie z odnawialnych źródeł energii. "To wreszcie i przede wszystkim energetyka, która w jak najmniejszym stopniu szkodzi środowisku" - powiedział Duda. (PAP)

Szefowa KE do Polaków: dziękuję za pomoc uchodźcom z Ukrainy; to przykład dla całego świata

Dziękuje Polakom za niesamowitą hojność. Powitaliście ponad 3,5 mln uchodźców z Ukrainy z otwartymi ramionami. Historia nie zapomni waszej solidarności. To wspaniały przykład dla całego świata - powiedziała w czwartek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Szefowa KE podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydenta Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim wróciła uwagę, na trwającą na Ukrainie wojnę z Rosją.

"Wojna w Ukrainie trwa. Wielu ludzi uciekło w obliczu ruin i chaosu, w obliczu agresji i przestępstw Putina. Nasza największa siła to solidarność z ludźmi, którzy uciekają przed wojną i są wewnętrznie przesiedleni w Ukrainie" - mówiła.

Von der Leyen podziękowała Polakom za pomoc udzielaną uchodźcom ukraińskim. "Chciałabym podziękować Polakom z całego serca za ich niesamowitą hojność. Historia nie zapomni waszej solidarności. Powitaliście ponad 3,5 mln uchodźców z otwartymi ramionami. Otworzyliście swoje domy i serca. To jest wspaniały przykład dla całego świata" - powiedziała.

Von der Leyen: Rosja wykorzystuje energię jako instrument presji i szantażu, nie akceptujemy tego

Szefowa Komisji Europejskiej podkreśliła, że Rosja wykorzystuje energię jako instrument presji i szantażu. "A my nie akceptujemy takiego szantażu, dlatego Komisja Europejska zdecydowała się na wprowadzenie RePowerEU (plan Unii Europejskiej odchodzenia od importu rosyjskich paliw kopalnych - PAP)" - podkreśliła Von der Leyen.

Jak mówiła, "chodzi tu o dywersyfikację, by odejść od uzależnienia od Rosji i pójść w kierunku innych dostawców". "I w tym kontekście popieram dzisiejsze ogłoszenie OPEC, że zwiększą dostawy ropy naftowej. Dlatego, że dzięki temu nam będzie łatwiej zredukować i pozbyć się ropy naftowej z Rosji oraz skorzystać z innych źródeł na całym świecie" - zaznaczyła szefowa KE.

Dodała, że drugim bardzo ważnym filarem planu są ogromne inwestycje w odnawialne źródła energii. "Jest to dobre nie tylko dla naszego klimatu, ale dobre także dla naszej niezależności, a także dla bezpieczeństwa dostaw energii" - powiedział Von der Leyen.

"Energia odnawialna jest produkowana lokalnie, tworzy miejsca pracy i dokładnie to robicie tutaj. To wy jesteście częścią przyszłości UE, przyszłości, w której wiatr będzie odgrywać dużą rolę, również tutaj w firmie PSE będzie zastępował paliwa kopalne w polskich domach i przedsiębiorstwach" - podkreśliła szefowa KE.

Premier: Polska wraz z silnym wzrostem gospodarczym jest jedną z głównych lokomotyw Europy

Polska wraz z silnym i stabilnym wzrostem gospodarczym jest jedną z głównych lokomotyw Europy - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, Krajowy Plan Odbudowy będzie wspierał zarówno rozwój Polski, jak i całej Europy.

Szef rządu podkreślił, że "ambitna Unia Europejska musi obejmować także ambitny budżet, który pozwala realizować projekty o strategicznym zasięgu". Jak dodał, do takich projektów należy transformacja energetyczna i klimatyczna.

"Dobrze się stało, że w ślad za wychodzeniem z pandemii uzgodniliśmy bardzo duży budżet Krajowego Planu Odbudowy. To budżet, który będzie wspierał zarówno rozwój Polski, jak i całej Europy" - powiedział premier.

Jak zaznaczył, "Polska wraz z silnym wzrostem gospodarczym jest jednym z silników Europy, jest jedną z głównych lokomotyw Europy". "Wystarczy popatrzeć na wzrost gospodarczy, ale także na zrównoważenie parametrów makroekonomicznych i tych związanych z finansami publicznymi" - podkreślił Morawiecki.

Szefowa KE: zielone światło z KE dla polskiego KPO; polski plan przewiduje m.in. 5 mld euro na rozwój energii odnawialnej

Komisja Europejska dała zielone światło dla polskiego KPO po bardzo dogłębnej ocenie; polski plan m.in. przewiduje 5 mld euro na rozwój energii odnawialnej i 7,5 mld euro na elektromobilność - powiedziała w czwartek przewodnicząca KE Ursula Von der Leyen.

"Komisja Europejska dała zielone światło na rzecz polskiego KPO po bardzo dogłębnej ocenie" - powiedziała szefowa KE. Jak podkreśliła, prawie 43 proc. polskiego planu wspiera cele klimatyczne UE.

"Będzie to finansowało renowację setek tysięcy budynków. Polski plan przewiduje 5 mld euro na rozwój energii odnawialnej, takiej, która pochodzi ze słońca czy wiatru na morzu, wykorzystanie również wodoru" - powiedziała. Dodała, że zaplanowano w nim również "7,5 mld euro na czystą mobilność, na elektryczne autobusy i tramwaje w polskich miastach".

"Następnie mamy kolejny priorytet - cyfryzację. 21 proc. polskiego planu dotyczy właśnie cyfryzacji i na przykład będzie wspierał on szerokopasmowy internet w całym państwie, będzie wspierał uczniów, studentów, pracowników w nabywaniu nowych umiejętności, które są potrzebne w gospodarce jutra. Jednocześnie będzie inwestować w bardzo ważne dla Polski cyberbezpieczeństwo, a także w lepsze, lepiej dostępne usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw" - podkreśliła Von der Leyen

Premier: Na pewno nie dopuścimy do anarchii w systemie wymiaru sprawiedliwości

"Chce powiedzieć jasno. My na pewno nie dopuścimy do anarchii w systemie wymiaru sprawiedliwości, ponieważ do suwerennej decyzji każdego państwa członkowskiego należy właśnie to, aby system działał jak najlepiej" - powiedział Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej z szefową KE Ursulą von der Leyen i prezydentem Andrzejem Dudą.

Szef rządu ocenił, że w "naszym interesie jest to, aby wszyscy sędziowie byli maksymalnie niezależni, niezawiśli, bezstronni". "I ta reforma, te uzgodnienia w ramach Krajowego Planu Odbudowy", również tego dotyczyły - mówił. "Właśnie tego, żeby poprzez poszerzenie prawa stron do zapewnienia bezstronności, niezależności pójść jeszcze dalej w tym kierunku" - dodał premier.

Premier: środki z KPO będą przeznaczone w dużym stopniu na transformację energetyczną



Szef rządu podkreślił, że środki z Krajowego Planu Odbudowy w dużym stopniu zostaną przeznaczone na transformację klimatyczną i energetyczną.

"Jestem głęboko przekonany, że to dobrze przysłuży się polskiej gospodarce, polskiemu społeczeństwu i temu, aby zwalczyć strategiczne zagrożenie, które dzisiaj ujawniło się z całą swoją mocą, czyli uzależnienie Europy od surowców energetycznych z Rosji" - powiedział premier.

Odnosząc się do toczącej się na Ukrainie wojny, Morawiecki zwrócił uwagę, że Ukraińcy walczą o wartości europejskie, jak prawo do życia, wolność, suwerenność. Oświadczył, że Ukraina musi przetrwać jako niezależne państwo, a Rosja nie może odnieść sukcesu w tej wojnie.

Premier poprosił szefową KE - w imieniu ukraińskich władz, z którymi spotkał się w środę - o jak najdalej idącą pomoc w wypracowaniu dla Ukrainy statusu kraju kandydującego do UE.

Autorzy: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka, Grzegorz Bruszewski, Rafał Białkowski, Marta Rawicz, Edyta Roś, Wiktoria Nicałek, Bartłomiej Figaj, Aleksandra Rebelińska, Mateusz Mikowski,