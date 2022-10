KOBIZE: możliwy trwały trend spadkowy cen uprawnień do emisji CO2

fot. Melinda Nagy / / Shutterstock

We wrześniu nastąpiło wybicie w dół cen uprawnień do emisji CO2 z kilkumiesięcznego trendu bocznego, co może oznaczać trwałą zmianę trendu na rynku i rozpoczęcie dłużej trwającego trendu spadkowego - ocenił w raporcie Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

"Należy zwrócić uwagę, że ceny uprawnień do emisji warte obecnie ok. 66 EUR 'wymazały' już niemal połowę zakresu wzrostów z rajdu cenowego rozpoczętego w listopadzie 2020 r. Technicznie, obraz rynku wygląda niekorzystnie z punktu widzenia kontynuacji trendu wzrostowego. Trend ten trwający od listopada 2020 r. w lipcu br. został przełamany. Co więcej, we wrześniu br., nastąpiło również wybicie cen dołem z kilkumiesięcznego trendu bocznego wyznaczonego w obszarze ok. 75-90 EUR" - napisano w raporcie.

"Może to oznaczać trwałą zmianę trendu na rynku uprawnień i rozpoczęcie dłużej trwającego trendu spadkowego. Należy zauważyć, że na światowych rynkach akcji, z których rynek w USA jest najbardziej skorelowany z rynkiem uprawnień, od kilkunastu miesięcy trwa bessa" - dodano.

Jak podkreślają autorzy raportu, wybicie cen dołem z konsolidacji nastąpiło już na początku września, a pogłębienie spadków do poziomów 64-65 EUR świadczyło o trwałości tej korekty.

"W cenach uprawnień dyskontowano przyszłe czynniki fundamentalne, takie jak np. krótkoterminowe zwiększenie podaży uprawnień w EU ETS poprzez ich sprzedaż na aukcjach w celu sfinansowania programu REPowerEU (czyli uniezależnienia się od paliw pochodzących z Rosji). Na 'stole' pojawiały się różne propozycje, poczynając od zwiększenia kwoty tego finansowania, a kończąc na skróceniu okresu tej rynkowej interwencji" - napisano.

"Ponadto utrzymujące się wysokie ceny energii sprzyjają ograniczaniu produkcji przez sektor przemysłu, co w konsekwencji może oznaczać niższe emisje i sprzedaż 'ponadprogramowych' uprawnień przez ten sektor" - dodano.

Statystycznie, ceny uprawnień EUA na rynku spot giełd ICE oraz EEX we wrześniu 2022 r. spadły z 79,53 do 66,41 EUR/EUA. Średnia ważona cena EUA z 22 transakcyjnych dni września wyniosła 70,78 EUR/EUA. Łączny wolumen obrotów na giełdach ICE i EEX na rynku kasowym wyniósł ok. 91,2 mln uprawnień. (PAP Biznes)

