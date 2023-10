KO zwraca się do prokuratury ws. premiera. Poszło o gazetkę

Składamy do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego, który swoją decyzją przeznaczył publiczne środki na kampanię referendalną PiS - powiedział w środę w Warszawie poseł KO Cezary Tomczyk.

fot. MARCIN BANASZKIEWICZ / / FOTONEWS

Na środowej konferencji prasowej Tomczyk zaprezentował skan gazetki, która - jak mówił - dociera do mieszkańców Polski. "Gazetka, która prawi o referendum, która jest de facto napaścią na (szefa PO) Donalda Tuska" - powiedział poseł KO Cezary Tomczyk.

Jak mówił polityk KO, jest to część kampanii referendalnej, organizowanej przez Fundację założoną przez Tomasza Sakiewicza. Według niego 26 maja br. fundacja ta otrzymała prawie 6 mln zł z rezerwy prezesa Rady Ministrów. Dodał, że Fundacja Niezależne Media włącza się zatem w kampanię wyborczą na rzecz PiS i mówi dokładnie to, co prezes PiS Jarosław Kaczyński na konwencji, za co dostaje 6 mln zł z rezerwy premiera, czyli pieniędzy, które powinny być wykorzystane tylko wtedy, gdy dzieje się w Polsce coś złego, np. pożary czy powodzie.

"To jest sytuacja bez precedensu, ponieważ pieniądze podatników są wprost angażowane w kampanię referendalną. Składamy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera Morawieckiego, który swoją decyzją przeznaczył publiczne środki na kampanię referendalną PiS" - poinformował Tomczyk.

Zdaniem innego posła KO Marcina Kierwińskiego, mamy do czynienia z systemem zorganizowanej korupcji politycznej.

"Pieniądze, które powinny być przeznaczone dla ofiar powodzi, wichur czy pożarów, otrzymuje Fundacja wykonująca zlecenia polityczne" - stwierdził. Według niego planowane na 15 października referendum nie służy temu, by Polacy wypowiedzieli się w ważnych sprawach, ale temu, by nielegalnie finansować kampanię PiS. (PAP)

Autorka: Agata Zbieg

