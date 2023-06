KO goni PiS. Na kogo chcą głosować Polacy?

Kosiniak-Kamysz: Nie ma powrotu do jednej list opozycji; my wybraliśmy własną drogę Nie ma powrotu do jednej listy. My wybraliśmy własną drogę. Pójdziemy sami, ponieważ wynik wyborczy będzie inny, niż te zaklęcia, które są dzisiaj na nas rzucane - oświadczył w czwartek prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.