KO chce komisji ds. kontroli szczepień. "Rządowi w sprawie szczepień nikt nie ufa"

fot. ffikretow / Shutterstock

Należy powołać komisję ds. kontroli szczepień, złożoną z ekspertów medycznych różnych dziedzin, która byłaby wiarygodna dla obywateli - postulowali na piątkowej konferencji prasowej szef klubu KO Cezary Tomczyk i senator KO Beata Małecka-Libera.

Parlamentarzyści KO zorganizowali konferencję prasową w związku z narodowym programem szczepień.

"Skierowaliśmy postulat do pana premiera Mateusza Morawieckiego, postulujemy powołanie komisji ds. kontroli szczepień. Komisji, w której znajdą się przedstawiciele wszystkich zawodów medycznych oraz wybitni specjaliści w zakresie epidemiologii i zwalczania chorób, po to, by Polacy mogli takiej komisji zaufać. By niezależni specjaliści mogli informować opinię publiczną, jak będzie wyglądał system szczepień" - powiedział Tomczyk.

Jego zdaniem rządowi w sprawie szczepień nikt nie ufa.

Małecka-Libera powiedziała, że taka komisja powinna ustalać np. harmonogram szczepień. "Nad dystrybucją szczepionek muszą czuwać eksperci zdrowia publicznego" - dodała.

"Na podstawie modeli epidemicznych powinniśmy ustalać, z punktu widzenia zdrowotności społeczeństwa, która grupa powinna być pierwsza i potem taki harmonogram powinien być przestrzegany. Wtedy nie byłoby tego chaosu, który jest" - mówiła senator.

"Rząd musi zdać sobie sprawę, że program szczepień to nie jest program propagandowy rządu, tylko program zdrowotny, dzięki któremu Polacy będą mogli normalnie żyć" - zaznaczył Tomczyk. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz

pś/ par/