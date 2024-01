Manipulacja kursem akcji mPay? KNF zawiadamia organy ścigania, w tle umowa z Zaorskim

Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do organów ścigania zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw bezprawnego ujawnienia informacji poufnych oraz wykorzystania tych informacji w obrocie akcjami mPay SA - podała we wtorek komisja.

/ Forum/YouTube

Jak wyjaśniono na stronie internetowej KNF, przestępstwa te miały polegać na nieuprawnionym ujawnieniu i wykorzystaniu informacji poufnej dotyczącej zawarcia umowy, w ramach której mPay SA zobowiązała się do podjęcia prac nad wprowadzeniem kryptoaktywa (stablecoin) oraz umożliwieniem użytkownikom aplikacji mPay nabycie tego kryptoaktywa, jego transferu na konta i portfele, niezależne od aplikacji mPay, a także używania go do płatności za bilety i wykonywania innych opłat, w jakich aplikacja ta oferuje pośrednictwo płatności.

Dodano, że informację tę mPay SA opublikowała 22 listopada 2021 roku. W projekt, o którym mowa zaangażowany był ekscentryczny milioner Rafał Zaorski, który prowadzi wojnę ze wspólnotą mieszkaniową Złota 44.

"mPay, Dark Pool One oraz Pan Rafał Zaorski („Strony”) zobowiązują się do podjęcia prac nad projektem wprowadzenia Stablecoin oraz zakładki - portfela walut krypto - do usług świadczonych przez Spółkę w ramach aplikacji mPay („Projekt”)" - czytamy we wspomnianym komunikacie.

Rzeczony komunikat o podpisaniu umowy został opublikowany 22 listopada 2021 r. o 21:00. Jeszcze w trakcie sesji przed opublikowaniem komunikatu, akcje mPay podrożały o 12,78 proc., dobijając do 1,5 zł za akcję. 20 grudnia 2021 roku akcje mPay notowane były nawet po 4,40 zł za papier. Później nastąpiła erozja notowań. Na wtorkowym zamknięciu walor był notowany po 0,79 złotych za akcję.

Komisja przekazała, że złamanie zakazu bezprawnego ujawniania informacji poufnych jest naruszeniem art. 14 lit. c rozporządzenia MAR i na podstawie art. 180 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zagrożone jest grzywną do 2 mln zł albo karą pozbawienia wolności do lat 4 albo obiema tymi karami łącznie. Złamanie zakazu wykorzystania informacji poufnej jest z kolei naruszeniem art. 14 lit. a rozporządzenia MAR i na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zagrożone jest grzywną do 5 mln zł albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 albo obiema tymi karami łącznie.

"Informacja o złożeniu przez Komisję zawiadomienia ma na celu ochronę interesów uczestników rynku finansowego i poinformowanie o potencjalnym naruszeniu ich interesów" - podsumowano. (PAP)

BPL:JM/PAP: Michał Boroń