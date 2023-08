Dariusz Szwed prezesem PKO BP. KNF wyraziła zgodę

Co to SORBNET? Jak wykonać szybki przelew SORBNET? Standardowe przelewy online są realizowane w ciągu jednego dnia przez system Elixir. Popularne są też szybkie płatności bankowe, tj. Express Elixir oraz BlueCash. Do dyspozycji pozostaje jednak i nieco mniej znany przelew SORBNET. Ten system zapewnia szybką realizacją płatniczą, a w dodatku można go użyć także przy transakcjach opiewających na wielkie sumy. Jak jednak w praktyce działa przelew SORBNET i kiedy warto z niego korzystać?