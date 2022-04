KNF zezwala Goldman Sachs na przejęcie NN Investment Partners TFI

fot. Robert Gardzinski / / FORUM

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do pośredniego nabycia przez Goldman Sachs Group Inc. akcji NN Investment Partners TFI - poinformowała KNF w komunikacie prasowym.

Brak sprzeciwu KNF dotyczy nabycia akcji w liczbie zapewniającej przekroczenie 50 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa, a tym samym uzyskania przez Goldman Sachs Group Inc. statusu pierwotnego podmiotu dominującego NN Investment Partners TFI.

Termin nabycia akcji Towarzystwa ustalono do 1 lipca 2022 roku. (PAP Biznes)

