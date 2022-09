KNF zażądał zawieszenia notowań spółki z giełdy. Akcjonariuszem jest w niej były piłkarz reprezentacji

fot. Michał Dyjuk / / FORUM

Stopa zwrotu za ostatnie trzy lata na spółce z NewConnect jest większa niż na akcjach Tesli. Notowania ciągle szły w górę, ale nadzorca po ostatnich wzrostach zażądał ich zawieszenia z uwagi na interes inwestorów. Jednym z akcjonariuszy jest były piłkarz reprezentacji Polski. Spółka wydała oświadczenie.

Na wniosek KNF zarząd GPW zawiesił notowania spółki Intelligent Gaming Solutions z rynku NewConnect. Jako powód wniosku urząd wskazał na okoliczności, z których wynika, że obrót akcjami tej spółki jest dokonywany w warunkach wskazujących na możliwość naruszenia interesów inwestorów. Jednym z akcjonariuszy z 5-proc. udziałem jest Jakub Błaszczykowski, który pełni też rolę członka rady nadzorczej.

Według komunikatu z rynku zarząd GPW podjął decyzję o zawieszeniu obrotu akcjami na giełdzie w dniu 22 września. Ostatnią transakcję wykonano o godz. 11.13 przy kursie 9,40 zł za walor. Jeszcze rano kurs przekraczał 11 zł i był najwyżej w historii. W tym dniu pojawił się kolejny komunikat spółki o umowie poufności z firmą Glomex MS Polska.

Na poprzedniej sesji akcje spółki podrożały o 41,5 proc. przy ponad 1,27 mln zł obrotu, po tym jak spółka poinformowała o rozpoczęciu rozmów o wzajemnej współpracy z polskim kontrahentem, które nazwała umową o zachowaniu poufności.

KNF nie podał więcej informacji dotyczących przywołanych okoliczności, ale zdecydował się na żądanie zawieszenia notowań po wzroście kursu od początku roku o…552 proc.

50 pytań i odpowiedzi. Poradnik (nie tylko) dla początkujących OBLIGACJE OSZCZĘDNOŚCIOWE Czy obligacje detaliczne są bezpieczne? Czy chronią przed inflacją? Odpowiadamy na 50 najczęstszych i najważniejszych pytań o propozycję Skarbu Państwa dla oszczędzających. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Jeśli jednak spojrzymy na dłuższy okres, to w ciągu ostatniego roku, zwrot wynosił prawie 800 proc., a z perspektywy trzech lat około 3 000 proc. Dla porównania, akcje Tesli, symbolizujące giełdowy sukces i ogromną stopę zwrotu, w trzy ostatnie lata podrożały o ok. 1800 proc.

Trzeba przyznać, że to fantastyczny wynik, tym bardziej że spółka od dwóch lat nie generowała prawie żadnych przychodów, a w czasie swojej obecności na giełdzie od 2014 r. tylko dwa lata zakończyła z zyskiem - według bankierowej bazy danych finansowych spółki.

Przedmiotem działalności firmy, jak wskazuje profil na stronie Bankier.pl, jest produkcja i sprzedaż technologii informatycznych wspomagających procesy decyzyjne na każdym poziomie zarządzania w przedsiębiorstwie. Właściwie to była, ponieważ pod koniec czerwca ogłoszono, że nowym celem będzie „rozwój nowoczesnych technologii w zakresie treningu strzeleckiego i wykorzystanie sprzyjających trendów w zakresie otoczenie rynkowego”.

Opis otoczenia rynkowego stojącego za nową wizją przedstawiał dane ilości broni w przeliczeniu na 100 mieszkańców w krajach Europy jej najniższy wskaźnik dla Polski, wzrostu ilości strzelnic i danych o pozwoleniach na broń. Zarabiać na tym spółka miałaby za pomocą wdrożenia na rynku własnego mobilnego systemu do treningu strzeleckiego o nazwie Trenażer Strzelecki „Wisła”. Szczegóły produktu i plan komercjalizacji spółka przedstawiła w prezentacji.

W międzyczasie rozpoczął się proces zmiany nazwy na Milisystem, którą zapożyczono od kupionej od Softblue spółki z o.o. System ESPI służący do komunikacji spółki z rynkiem jest pełny kolejnych raportów bieżących informujących m.in. o pożyczkach od akcjonariuszy, licznych transakcji nabycia i zbycia akcji m.in.przez Błaszczykowskiego, ale też innych osób związanych z akcjonariuszami i władzami spółki, są też informacje o kolejnych umowach z nowymi kontrahentami czy też umowach poufności, które ewentualnie skończą się współpracą.

Wysłaliśmy pytania zarówno do KNF jak i do spółki z prośbą o komentarz do zaistniałej sytuacji. Między innymi z pytaniem dlaczego nadzór właśnie teraz zdecydował o wystosowaniu wniosku w sprawie spółki. Jak tylko otrzymamy odpowiedź zamieścimy ją w formie aktualizacji informacji.

[Aktualizacja 16:50] Spółka przysłała do redkacji oświadczenie podpisane przez prezesa Piotra Międlara, którego treść zamieszczamy poniżej w całości.

Oświadczenie Intelligent Gaming Solutions W związku Uchwałą GPW Nr 879/2022 z dnia 22 września oraz z licznymi pytaniami akcjonariuszy do Zarządu Intelligent Gaming Solutions S.A. (IGS S.A.) (w trakcie zmiany firmy na: Milisystem S.A.) oświadczam, że Spółka nie dysponuje żadnymi innymi informacjami w przedmiotowej sprawie. Powodem zawieszenia w rozumieniu KNF były okoliczności, z których wynika, że obrót akcjami był dokonywany w warunkach wskazujących na możliwość naruszenia interesów inwestorów. Jednocześnie Zarząd Intelligent Gaming Solutions S.A. informuje, że skieruje do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o odwieszenie obrotu akcjami Spółki. Zarząd IGS S.A, podkreśla, że spółka prowadzi normalną działalność operacyjną czego dowodem są podane do publicznej wiadomości ostatnie raporty bieżące: Podpisanie umowy o zawarciu współpracy z Drone Hub Group sp. z o.o.

(Raport bieżący nr 26 / 2022 z dnia 22 września 2022 r.)

(Raport bieżący nr 26 / 2022 z dnia 22 września 2022 r.) Podpisanie umowy o zachowanie poufności z Glomex MS Polska sp. z o.o.

(Raport bieżący nr 25/2022 z dnia 20 września 2022 r.)

(Raport bieżący nr 25/2022 z dnia 20 września 2022 r.) Podpisanie trójstronnego listu intencyjnego z podmiotami produkującymi

i obsługującymi bezzałogowe statki powietrzne, drony i stacje dokujące (Raport bieżący nr 24/2022 z dnia 15 września 2022 r.) Dodatkowo, Zarząd IGS S.A. zwraca uwagę na fakt szybkiej realizacji zapowiedzi biznesowych Spółki. 15 września doszło do podpisania trójstronnego listu intencyjnego, który już po tygodniu zaowocował zawarciem umowy. Celem Zarządu Intelligent Gaming Solutions S.A. jest szybkie wyjaśnienie sprawy z Komisją Nadzoru Finansowego oraz dalsze prowadzenie działań, których celem jest generowanie wartości dla akcjonariuszy Spółki, w tym również odwieszenie obrotu akcjami. Spółka deklaruje pełną współpracę

z organem nadzoru w celu jak najszybszego wyjaśnienia tej sprawy.

MKu