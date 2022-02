KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Vortex Energy

fot. Marcin Smolinski / / Shutterstock

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Vortex Energy, spółki holdingowej podmiotu działającego na rynku energii odnawialnej w Polsce, tj. grupy Vortex Energy - podała spółka w komunikacie prasowym.

Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą do 150 mln zł.

Środki pozyskane w IPO zostaną przeznaczone realizację celów strategicznych spółki związanych z rozwojem portfela projektów OZE.

Rolę pełniącego funkcję firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej i prowadzącego księgę popytu wśród inwestorów instytucjonalnych pełnić będzie Santander Bank Polska.

Grupa jest jednym z pionierów sektora OZE w Polsce, posiada ponad 18-letnie doświadczenie w zakresie rozwoju i realizacji projektów farm fotowoltaicznych i parków wiatrowych na terenie Polski i Niemiec. Obecnie działalność grupy koncentruje się wyłącznie na terenie Polski. Grupa świadczy usługi od planowania i rozwoju, poprzez budowę oraz zarządzanie techniczne, aż po sprzedaż i zakup projektów na rynku OZE.

Od początku istnienia grupy łączna moc zrealizowanych projektów w Polsce i w Niemczech wynosi ponad 425 MW, z czego około 320 MW w Polsce.

Aktualnie Vortex Energy posiada w swoim portfolio OZE na różnym etapie rozwoju o łącznej mocy ok. 12,7 GW, z czego ok. 1,4 GW stanowią projekty farm wiatrowych oraz ok. 11,3 GW projekty farm fotowoltaicznych. Około 1,7 GW ma zabezpieczone tytuły prawne do gruntów, z czego ok. 878 MW jest na etapie uzyskiwania warunków przyłączenia. Ponadto spółka ma obecnie kilkadziesiąt projektów gotowych do budowy na terenie Polski. Są to projekty farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 172 MW, w tym 103 MW projektów wiatrowych oraz 69 MW projektów solarnych. (PAP Biznes)

