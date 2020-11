KNF zatwierdziła prospekt emisyjny CANAL+ Polska

fot. Charles Platiau / CANAL+

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną CANAL+ Polska - podała spółka w komunikacie prasowym. Publikację prospektu zaplanowano na 3 listopada.

Oferta obejmie wyłącznie istniejące akcje zwykłe CANAL+ Polska będące w posiadaniu dwóch akcjonariuszy, tj. TVN Media, której ostatecznym właścicielem i podmiotem dominującym jest spółka Discovery, Inc. oraz spółki Liberty Global Ventures Holding B.V., której właścicielem i podmiotem dominującym jest spółka Liberty Global PLC.

TVN Media i Liberty Global zamierzają spieniężyć swoje dotychczasowe pakiety akcji i umożliwić spółce pozyskanie nowych długoterminowych inwestorów zarówno z Polski, jak i z innych krajów.

Groupe CANAL+ posiada obecnie ok. 51 proc., TVN Media ok. 32 proc., a Liberty Global ok. 17 proc. kapitału zakładowego spółki.

Planowana transakcja będzie się składać z oferty publicznej skierowanej do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce, jak również z oferty na rzecz kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych realizowanej na podstawie amerykańskiej Reguły 144A oraz oferty skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych i Rzeczypospolitej Polskiej, spełniających wymogi amerykańskiej Regulacji S.(PAP Biznes)

