KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Answear

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Answear .com, platformy cyfrowej sprzedaży odzieży, w związku z ofertą publiczną akcji serii A i D - poinformowała KNF w komunikacie.

KNF podała, że prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii A i D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D oraz praw do akcji serii D.

Prospekt emisyjny zostanie upubliczniony 9 grudnia 2020 r.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami oferta obejmować będzie emisję nowych akcji oraz sprzedaż do 50 proc. pakietu akcji przez fundusz MCI Capital (MCI. TechVentures 1.0).

Większościowy akcjonariusz – Fundusz Forum X, powiązany z prezesem Krzysztofem Bajołkiem oraz członkiem rady nadzorczej Arkadiuszem Bajołkiem, nie będzie uczestniczył w transakcji. Akcjonariusze zobowiążą się nie sprzedawać akcji spółki przez okres 12 miesięcy od transakcji.

Obecnie 2/3 udziałów w Answear należy do funduszu inwestycyjnego powiązanego z rodziną Krzysztofa Bajołka. Od 2013 roku mniejszościowym akcjonariuszem jest MCI, który ma pozostałe ok. 1/3 udziałów.

Answear informował, że chce pozyskać środki z emisji na dalszy rozwój. Poza planami ekspansji, wśród celów strategicznych spółki są: rozwój oferty produktowej, rozwój marki własnej i zwiększenie sprzedaży na obecnych rynkach.

Answear .com to internetowa platforma sprzedażowa z markowa? odzieżą, obuwiem oraz akcesoriami, która działa od 2011 r. Spółka prowadzi obecnie działalność w siedmiu krajach Europy S´rodkowo-Wschodniej: Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji, Ukrainie oraz Węgrzech. Answear.com oferuje około 90 tys. produktów z ponad 350 światowych marek.

W 2019 roku przychody Answear ze sprzedaży wzrosły o ok. 40,9 proc. rdr, do 311,2 mln zł.

W okresie styczeń-wrzesień 2020 r. Answear miał 263 mln zł przychodów (wzrost o 29 proc. rdr), 18 mln zł EBITDA oraz 12 mln zł zysku z działalności operacyjnej.

Globalnymi koordynatorami oferty, prowadzącymi księgę popytu jest mBank oraz Trigon Dom Maklerski.(PAP Biznes)

