KNF zarzuca, Eques TFI odpowiada. Trwa spór o ofertę

Komisja Nadzoru Finansowego zarzuca Eques TFI, że przeprowadziło ofertę publiczną certyfikatów bez wymaganych dokumentów. Towarzystwo odpiera jednak, że żadnej oferty publicznej nie było.

We wtorek, 11 września 2018 roku, na listę ostrzeżeń publicznych KNF wpisane zostały trzy nowe podmioty, w tym Eques Investment TFI. Komisja lakonicznie wówczas informowała, że wpisanie na listę miało związek ze złamaniem art. 99 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. To zapis mówiący o wymogu dokonywania oferty publicznej papierów wartościowych po zatwierdzeniu prospektu, memorandum, bądź dokumentu informacyjnego. Kto się do niego nie stosuje podlega grzywnie do 10 mln zł albo/i karze pozbawienia wolności do lat 2. Urząd KNF podał także, że zawiadomił już w tej sprawie prokuraturę.

Eques jednak już wówczas odbijało piłeczkę, że nie prowadziło i nie prowadzi żadnej publicznej oferty certyfikatów inwestycyjnych i nie zgadza się ze stanowiskiem KNF. Analizy sprawy nie ułatwiał fakt, że komunikat KNF-u z 11 września nie zawierał szerokiego uzasadnienia sprawy. To pojawiło się dopiero 14 września i wskazywało, o co dokładnie z "ofertą publiczną" chodziło.

- Podstawą skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa były dokonane przez UKNF ustalenia wskazujące, że w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2018 r. jedenaście niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Eques Investment TFI S A (dalej również jako „TFI”) zrealizowało 197 emisji certyfikatów inwestycyjnych niezgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej - mogliśmy przeczytać w komunikacie. W ocenie UKNF 197 emisji certyfikatów inwestycyjnych objętych zawiadomieniem spełniało przesłanki oferty publicznej w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, co obligowało TFI do spełnienia obowiązków określonych w art. 7 ust. 1 przywołanej ustawy.

Oferta publiczna czy prywatna?

Mówiąc prościej, chodziło o fakt znalezienia się informacji dotyczących oferty. Zdaniem KNF-u informacje te były tak obszerne, że należało je traktować jako przekaz skierowany do nieoznaczonego i nieograniczonego kręgu inwestorów. Jeżeli rzeczywiście tak interpretować ofertę, to nosiła ona znamiona oferty publicznej, oferta prywatna bowiem nie może być kierowana do więcej niż 149 osób. Różnica między tymi typami ofert jest zaś zasadnicza, oferta publiczna ma bowiem bardziej restrykcyjne wymogi dotyczące informacji (w tym wymaga sporządzenia prospektu, memorandum lub dokumentu informacyjnego - zależnie od wielkości oferty). Na stronach Equesa takiej informacji nie było, stąd zarzut Komisji dotyczących niedopełnienia obowiązków związanych z ofertą publiczną.

Dwa dni później, 16 września, pojawiła się jednak kolejna odpowiedź Equesa, w której TFI podtrzymało stanowisko, że zarzuty Komisji są bezzasadne. Eques utrzymuje, że przeprowadzał ofertę prywatną i wspomnianego obowiązku wykonywać nie musiał. - Towarzystwo nie zgadza się z przedstawioną przez UKNF oceną, że informacje zamieszczone na stronie towarzystwa miały być wystarczające do podjęcia decyzji dotyczącej nabycia certyfikatów inwestycyjnych i stanowiły tym samym ofertę publiczną - czytamy w oświadczeniu. - Intencją Towarzystwa nie było nigdy przeprowadzenie publicznej emisji certyfikatów inwestycyjnych i nigdy też żadna taka emisja nie była przeprowadzona - dodaje Eques.

Zdaniem TFI, stanowisko UKNF i jego ocena sytuacji nie uwzględnia rodzaju, zakresu, sposobu i okoliczności udostępniania informacji na stronie internetowej Towarzystwa. Nie bierze w szczególności pod uwagę tego, że publikacja na stronie określonych informacji stanowiła z jednej strony wykonanie obowiązujących przepisów prawa, z drugiej zaś zakres tych informacji nie dawał potencjalnemu Inwestorowi wystarczającej podstawy do nabycia certyfikatów inwestycyjnych.

- Zakres informacji, które powinien zawierać statut funduszu inwestycyjnego, jest ściśle określony w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Informacje, takie jak cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych, czy też terminy przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne poszczególnych emisji, nie znajdują się w katalogu informacji, które powinny zostać zawarte w statucie funduszu inwestycyjnego. W treści publicznie prezentowanych na stronach internetowych TFI statutów funduszy inwestycyjnych zawarte były również zasady polityki inwestycyjnej funduszy, w tym cel inwestycyjny, ograniczenia inwestycyjne, dopuszczalne lokaty i kryteria ich doboru, które to informacje determinują charakter działalności inwestycyjnej funduszu i są bez wątpienia kluczowe z punktu widzenia potencjalnego inwestora przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabycia certyfikatów inwestycyjnych funduszu - ripostuje z kolei KNF.

Spór więc trwa i teraz piłeczka znajduje się po stronie prokuratury. Warto dodać, że Eques zwraca uwagę, iż bez względu na jego ocenę tej sprawy, stanowisko UKNF przedstawione Towarzystwu w korespondencji poprzedzającej dokonanie wpisu na listę alertów zostało uwzględnione w całości. Towarzystwo dokonało zmian zakresu prezentowanych informacji. - Bezsporne jest zatem to, że ewentualne naruszenia (o ile miały one miejsce) dotyczą wyłącznie okresów przeszłych, zostały wyeliminowane w całości, a działalność Towarzystwa w tym obszarze, i zresztą każdym innym również, jest zgodna z przepisami prawa - podkreśla TFI.

To jednak nie pierwsza tegoroczna konfrontacja Equesa z KNF-em. W maju komisja jednogłośnie nałożyła na Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA karę pieniężną w wysokości 300 tysięcy złotych za naruszenie przez Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

To także nie pierwszy przypadek, gdy pojawiają się wątpliwości wokół jako takiego podziału na ofertę publiczną i prywatną. Warto przypomnieć tutaj historię GetBacku, którego obligacje trafiały do wielu inwestorów właśnie na zasadzie oferty prywatnej. Aby ominąć wymóg dotyczący oferty publicznej, a jednocześnie zwiększyć liczbę klientów, do których można było dotrzeć z obligacjami, "produkowano" po prostu kolejne serie, które można było interpretować jako oddzielne oferty.

Czym jest lista ostrzeżeń publicznych KNF

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

Na liście, oprócz nazwy podmiotu podejrzanego o przestępstwo, z biegiem czasu zamieszczana jest także informacja o przebiegu postępowania. Może to być wzmianka o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia wzmianka o prawomocnym orzeczeniu sądu.

AT