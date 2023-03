KNF zaleca tym bankom niewypłacanie dywidendy do wydania rozstrzygnięcia TSUE

KNF zaleciła PKO BP, Sandaner BP i ING BS niewypłacania dywidendy do wydania rozstrzygnięcia TSUE dotyczącego kredytów frankowych oraz niewypłacania jej po wydaniu rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej bez uprzedniej konsultacji z Komisją.

KNF potwierdziła, że PKO BP spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 50 proc. zysku netto za 2022 r. i zaleciła m.in. niewypłacanie dywidendy do wydania rozstrzygnięcia TSUE dotyczącego kredytów frankowych. W przypadku Santander Banku Polskiego i ING Komisja potwierdziła, że banki spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 100 proc. zysku netto za 2022 r. i także zaleciła jej niewypłacanie.



KNF zaleciła bankom niewypłacanie dywidendy za 2022 r. po wydaniu rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej bez uprzedniej konsultacji z Komisją. Dodatkowo KNF wskazała, by bank nie podejmował, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz odkupów lub wykupów akcji własnych.

PKO BP informował wcześniej, że planuje wypłacić dywidendę w 2023 roku z zysku netto 2022 roku.

Na początku lutego prezes banku Michał Gajewski informował, że Santander Bank Polska planuje podzielić się z akcjonariuszami zyskiem osiągniętym w 2022 roku.

W kwietniu 2022 roku akcjonariusze Santander Bank Polska zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 2,68 zł na akcję. Na dywidendę za 2021 roku trafiło wówczas 273,9 mln zł, a kwota 184,1 mln zł pozostała niepodzielona. Akcjonariusze zdecydowali ponadto, że niepodzielony zysk osiągnięty w 2019 r. w kwocie 1.056,8 mln zł trafi na kapitał dywidendowy.

Zarząd ING przedłożył walnemu zgromadzeniu propozycję uchwały o podziale zysku za 2022 rok zakładającą przeznaczenie kwoty w wysokości 513,9 mln zł na zasilenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy (kwota ta stanowi 30 proc. jednostkowego i skonsolidowanego zysku za rok 2022).

Kwota w wysokości 1.200,5 mln zł miałaby zasilić ogólny kapitał rezerwowy.

Bank podał, że KNF w indywidualnym zaleceniu dywidendowym poinformowała, że bank spełnia wymagania kwalifikujące do wypłaty do 100 proc. dywidendy z zysku za 2022 rok, ale zaleciła ograniczenie ryzyka występującego w działalności banku poprzez niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz odkupów lub wykupów akcji własnych.

"Jednocześnie KNF oczekuje, że zarząd, podejmując decyzje, weźmie pod uwagę zarówno stanowisko KNF ws. polityki dywidendowej, jak również dynamiczne zmiany w otoczeniu sektora bankowego oraz ryzyka, na które wyeksponowany jest bank, w tym przede wszystkim ryzyko związane z rozstrzygnięciem TSUE w sprawie C-520/21 i potencjalne pogorszenie jakości kredytowej związane z podwyższoną inflacją, ograniczeniem wzrostu gospodarczego, a także wysokimi kosztami obsługi zadłużenia przez kredytobiorców" - napisano.

KNF zwróciła uwagę na konieczność przestrzegania wymogów regulacyjnych, w tym dotyczących limitów dużych ekspozycji, których ryzyko przekroczenia rośnie wraz z obniżaniem funduszy własnych, oraz spełniania przez bank obowiązujących wymogów regulacyjnych po wypłacie ewentualnej dywidendy z wypracowanego zysku również w przypadku wystąpienia negatywnych, lecz dających się przewidzieć zmian w jego otoczeniu.

"W związku z powyższym, pomimo spełnienia kryteriów umożliwiających wypłatę dywidendy za 2022 rok, zarząd rekomenduje wstrzymanie wypłaty dywidendy. W opinii zarządu istnieją niepewności o charakterze sektorowym, których skutki mogą się zmaterializować w ciągu 2023 roku, w tym m.in. pośredni wpływ wyroku TSUE w sprawie C-520/21 na bank oraz niepewności w otoczeniu regulacyjnym, sytuacji makroekonomicznej i rynkowej" - dodano.

Celem zarządu jest - jak podano - zachowanie zabezpieczenia kapitałowego do czasu potwierdzenia skali wpływu na bank ewentualnych ryzyk. W przypadku braku istotnej materializacji tych ryzyk oraz przy utrzymaniu przez bank dobrej sytuacji kapitałowej, zarząd rozważy w ciągu 2023 roku możliwość wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2023.

Zaliczka byłaby sfinansowana z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy (w tym zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy), który składałby się z części zysku za 2022 rok oraz części zysku za 2019 rok. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy byłaby uwarunkowana zgodą rady nadzorczej i wcześniejszym uzgodnieniem z KNF.

