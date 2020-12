KNF za wstrzymaniem przez banki komercyjne wypłaty dywidendy

fot. TexBr / Shutterstock

Komisja Nadzoru Finansowego uznaje za konieczne wstrzymanie przez banki komercyjne wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 r., a stanowisko Komisji w sprawie polityki dywidendowej w drugiej połowie 2021 r. będzie przedstawione po dokonaniu analizy sytuacji finansowej sektora w pierwszym półroczu - poinformowała KNF w stanowisku ws. polityki dywidendowej w 2021 r.

"Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje także niepodejmowania innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru. Dotyczy to także ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych" - napisano w komunikacje.

"Komisja oczekuje, że ewentualna realizacja takich operacji każdorazowo poprzedzana będzie uprzednią konsultacją z organem nadzoru i uzależniona od ich pozytywnego wyniku" - dodano.

KNF podała, że swoje stanowisko oparła na "istotnej niepewności" co do dalszego rozwoju wydarzeń związanych z pandemią COVID-19, przejściowego charakteru rozwiązań wykorzystywanych przez banki do poprawy sytuacji kapitałowej w okresie pandemii, utrzymującego się ostrożnego stanowiska nadzorczego w UE w zakresie ograniczeń dywidendowych oraz innych form obniżania zasobów kapitałowych oraz zmianie wytycznych EUNB wydłużającą moratoria.

KNF w przedstawionym w środę stanowisku dopuściła jednocześnie wypłatę dywidendy przez banki spółdzielcze (do 10 proc. zysku netto).

W grudniu 2019 roku KNF przedstawiła ogólne kryteria wypłaty dywidendy dla banków komercyjnych w 2020 roku, które okazały się zgodne ze stanowiskiem KNF z 2018 roku dotyczącym polityki dywidendowej w perspektywie średnioterminowej.

Komisja uznała, że banki chcące wypłacić do 75 proc. zysku na dywidendę muszą mieć wskaźnik Tier1 nie niższy niż wymagane minimum, podwyższony o dodatkowy bufor w wysokości 1,5 p.p. Komisja dopuściła możliwość przeznaczenia całego zysku na dywidendę.

W marcu 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego uznała jednak, że oczekuje, iż w związku z pandemią banki i zakłady ubezpieczeń, niezależnie od podjętych już w tym zakresie działań, zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku.

KNF dopuściła możliwość przeznaczenia przez ubezpieczycieli 50 proc. zysku za 2020 r. na dywidendę

KNF dopuściła możliwość wypłaty przez ubezpieczycieli dywidendy w wysokości maksymalnej równej 100 proc. zysku za '19 oraz 50 proc. zysku za '20 - podała Komisja w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła, by dywidendę dla wypłat z zysku roku 2019 wypłaciły wyłącznie zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, które spełniają kryteria określone przez KNF w stanowisku dotyczącym założeń polityki dywidendowej w 2020 r. z dnia 3 grudnia 2019 r.

Dla wypłat z zysku roku 2020 Komisja zaleca, by dywidendę wypłaciły wyłącznie zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

- otrzymały w ramach BION za 2019 rok ocenę ryzyka dobrą lub zadowalającą;

- w poszczególnych kwartałach 2020 roku nie wykazały niedoboru środków własnych na pokrycie wymogu kapitałowego (rozumianego jako maksimum z minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) oraz kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR));

- w 2020 roku nie były objęte krótkoterminowym planem finansowym lub planem naprawczym;

- według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wielkość środków własnych bez odliczenia przewidywanych dywidend kształtowała się na poziomie co najmniej 175 proc. wysokości wymogów kapitałowych dla zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji prowadzących działalność w dziale I oraz co najmniej 150 proc. wysokości wymogów kapitałowych dla zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji prowadzących działalność w dziale II.

KNF podała, że zakłady ubezpieczeń spełniające powyższe kryteria mogą dokonać wypłaty dywidendy w wysokości maksymalnej równej 100 proc. wielkości zysku wypracowanego w roku 2019 oraz 50 proc. wielkości zysku wypracowanego w roku 2020 roku, przy czym pokrycie wymogów kapitałowych na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę, będzie na poziomie co najmniej 175 proc. dla zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji prowadzących działalność w dziale I oraz co najmniej 150 proc. dla zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji prowadzących działalność w dziale II.

"Zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji spełniające powyższe kryteria, przy podejmowaniu decyzji w sprawie wysokości dywidendy, powinny uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok, wynikające m.in. ze zmian w otoczeniu rynkowym i prawnym, a w szczególności z dużej niepewności co do dalszego rozwoju pandemii koronawirusa, a tym samym możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami tego stanu dla zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, zakładu ubezpieczeń i reasekuracji" - napisano.

seb/ asa/