KNF wyznaczyła Santanderowi dodatkowy wymóg kapitałowy związany w portfelem kredytów walutowych

Santander Bank Polska otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie utrzymywania na poziomie grupy dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych - poinformował bank w komunikacie.

fot. MOZCO Mateusz Szymanski / / Shutterstock

KNF zaleciła utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie grupy w wysokości 0,016 p.p., dla łącznego współczynnika kapitałowego, który powinien składać się co najmniej w 75 proc. z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,012 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I) oraz co najmniej w 56,25 proc. z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,009 p.p. ponad wartość kapitału podstawowego Tier I). (PAP Biznes)

seb/ asa/