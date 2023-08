KNF wymieni się informacjami z nadzorami europejskimi. Sejm poparł senackie poprawki do ustawy ws. rozwoju rynku finansowego

Sejm w środę poparł senackie poprawki do ustawy ws. rozwoju rynku finansowego. Ustawa trafi teraz do prezydenta do podpisu.

W środę Sejm głosował nad senacką uchwałą do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Senat zaproponował 13 poprawek do ustawy a Sejm w środę w głosowaniu poparł jest wszystkie.

Wśród poprawek popartych przez Sejm jest m.in. zmiana, na mocy której Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła wymieniać się informacjami z nadzorami europejskimi. Inna poprawka precyzuje, czy wzięcie wakacji kredytowych przez klienta oznacza wydłużenie stosowania przez bank okresowo stałej stopy przy kredycie hipotecznym. Sejm poparł także zmianę pozwalającą na łączenie funduszy zamkniętych niepublicznych o niedostosowanej strukturze portfela, aby uniknąć ich likwidacji.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku zmienia kilkadziesiąt ustaw sektorowych dotyczących rynku finansowego; m.in. rozszerza i wzmacnia kompetencje nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego oraz nadaje jej dodatkowe uprawnienia w zakresie nakładania kar pieniężnych na podmioty nadzorowane i podnosi maksymalne wymiary kar. Poza tym nowe przepisy rozszerzają obowiązek informowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez bank o działaniach dotyczących planu naprawy.

Ustawa zawiera regulacje dotyczące outsourcingu i podoutsourcingu bankowego, a także przepisy umożliwiające łączenia wszystkich funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

W zakresie ochrony klientów instytucji finansowych zostanie m.in. ograniczona możliwość: oferowania obligacji korporacyjnych wśród klientów detalicznych poza rynkiem regulowanym, alternatywnym systemem obrotu oraz platformami finansowania społecznościowego przez wprowadzenie minimalnej wartości nominalnej takich obligacji (min. 40 tys. euro lub równowartość tej kwoty wyrażona w walucie polskiej), a także wprowadzony zostanie obowiązek sprzedaży obligacji klientom detalicznym wyłącznie za pośrednictwem firm inwestycyjnych.

Przewidziano też ograniczenie wprowadzania praw uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych do obrotu wśród osób fizycznych będących inwestorami profesjonalnymi. Wprowadzony ma też być zakaz zaciągania przez takie spółki pożyczek od osób fizycznych, czy wykorzystania autorytetu i pozycji Komisji Nadzoru Finansowego w celu pozyskania klientów.

Ustawa teraz trafi do podpisu do prezydenta (PAP)

