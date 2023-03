Manipulacja kursem Ekipy Friza? KNF wszczęła postępowanie

Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła postępowania wyjaśniające dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstw wykorzystania i ujawnienia informacji poufnej oraz manipulacji w obrocie akcjami spółek: Ekipa Holding, Impera Capital ASI, Medicofarma Biotech, Medcamp - podała Komisja w komunikacie.

fot. Marcin Banaszkiewicz / / FotoNews

Jak podano, postępowanie wszczęte 13 marca 2023 r. ma ustalić, czy zachodzą podstawy do złożenia przez Komisję do organów ścigania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia tych przestępstw.

"Akcjonariuszem części wymienionych spółek jest JR Holding ASI SA, której działania są również przedmiotem tego postępowania wyjaśniającego. Spółka ta złożyła wniosek o zatwierdzenie prospektu w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C, D, F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW" - napisano.

Złamanie zakazu manipulacji stanowi naruszenie art. 15 rozporządzenia MAR1 i jest zagrożone grzywną do 5 mln zł albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo oboma tymi karami łącznie. Wejście w porozumienie z inną osobą, mające na celu manipulację, o której mowa w art. 12 rozporządzenia MAR, stanowi przestępstwo zagrożone grzywną do 2 mln zł.

Złamanie zakazu wykorzystania informacji poufnej stanowi naruszenie art. 14 lit. a rozporządzenia MAR i jest zagrożone grzywną do 5 mln zł albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo oboma tymi karami łącznie. Bezprawne ujawnienie informacji poufnej jest zabronione przez art. 14 lit. c rozporządzenia MAR i zagrożone karą grzywny do 2 mln zł albo karą pozbawienia wolności do lat 4, albo oboma tymi karami łącznie.

doa/ osz/