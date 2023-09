KNF wpisała nowe podmioty na listę ostrzeżeń publicznych

Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych nowe podmioty: cfd.capital-trust.co.uk, capital-trust.co.uk, capital-trust.ltd oraz Prefa Group SA z siedzibą w Poznaniu - poinformowała w piątek KNF.

Jak przekazano w piątkowym komunikacie, w stosunku do cfd.capital-trust.co.uk, capital-trust.co.uk oraz capital-trust.ltd, skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Natomiast w odniesieniu do spółki Prefa Group SA z siedzibą w Poznaniu, KNF skierowała zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 99 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 37b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków) do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Prowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

autor: Łukasz Pawłowski