KNF wpisała firmę Seabreeze Partners na listę ostrzeżeń publicznych

Kurierzy i dostawcy mają ręce pełne roboty. Kupujemy coraz więcej online

Pandemia rozkręciła trend, a wojna w Ukrainie jedynie na chwilę go zahamowała – kupujemy coraz więcej online. Oznacza to, że masowo płyną do nas paczki z e-zakupami oraz dostawy posiłków – pisze w czwartek "Rzeczpospolita".