KNF utrzymała kilkumilionową karą dla akcjonariusza Skarbiec Holding

Komisja Nadzoru Finansowego utrzymała 7 mln zł kary dla Lubelski Chmiel Investment za nieogłoszenie w terminie 3 miesięcy od przekroczenia przez spółkę 33 proc. ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding poprzez podmioty trzecie wezwania na akcje Skarbiec Holding, powodujące osiągnięcie 66 proc. głosów lub zbycia akcji poniżej 33 proc. progu - poinformowała Komisja w komunikacie.

fot. Robert Gardzinski / / FORUM

KNF utrzymała w czwartek obowiązek wykonania przez Lubelski Chmiel Investment w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna, obowiązku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w liczbie powodującej osiągnięcie 66 proc. ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding SA albo zbycia, w tym terminie, akcji Skarbiec Holding w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33 proc. ogólnej liczby głosów w tej spółce.

Komisja uchyliła karę pieniężną dla Lubelski Chmiel Investment w wysokości w 0,9 mln zł za pięciokrotny brak zawiadomienia o zmianach w stanie posiadania akcji Skarbiec Holding, ale nałożyła 0,85 mln zł za czterokrotny brak zawiadomienia.

W komunikacie opublikowanym pod koniec 2021 roku KNF informowała, że od września do grudnia 2018 r. dwa fundusze FIZAN posiadały akcje Skarbiec Holding, w imieniu własnym, ale na rzecz Lubelski Chmiel Investment. Jeden z funduszy posiadał akcje bezpośrednio, a drugi FIZAN pośrednio, nabywając udziały w podmiocie posiadającym bezpośrednio pakiet akcji Skarbiec Holding. Spółka poprzez wykorzystanie mechanizmu 'parkowania akcji' posiadała od ok. 5 proc. do ok. 49 proc. ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding, a tym samym miała obowiązek sumowania głosów, posiadanych przez 'podmioty parkujące'.

Według ówczesnych wyjaśnień Komisji na „parkowanie akcji” przez podmioty trzecie w imieniu własnym, ale na rzecz spółki, wskazywały okoliczności, które zaszły w 2018 r., w tym np.: powiązania osobowe i biznesowe podmiotów występujących w sprawie, korelacja czasowa wielu zdarzeń mających miejsce w odniesieniu do obu FIZAN-ów i spółki, zbieżność przepływów pieniężnych i ich wielkości mających znaczenie w sprawie, sukcesywne zwiększanie stanu posiadania i niezbywanie akcji przez podmioty trzecie.

KNF oceniała, że brak zgłoszeń o przekroczeniu kolejnych progów w akcjonariacie Skarbca przez Lubelski Chmiel Investment powodował, że uczestnicy rynku nie dysponowali aktualnymi danymi co do struktury akcjonariatu spółki oraz nie mieli wiedzy na temat realnego wpływu akcjonariusza na Skarbiec. (PAP Biznes)

