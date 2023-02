KNF ukarało TFI za przekroczenie limitów inwestycyjnych

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o karze, jaką nałożyła na Mount Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. za przekroczenie limitów inwestycyjnych. Opiewa na kwotę 200 tys. zł.

Komisja - jak napisano w komunikacie - wydała decyzję nakładającą na Mount Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 200 000 zł za przekroczenie ograniczenia inwestycyjnego. Wskazano, że jest to związane z lokowaniem aktywów Real Estate Income Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w obligacje i udziały spółek kapitałowych, co stanowi naruszenie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Dodano, że fundusz naruszał wskazane w ustawie limity inwestycyjne od 30 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r.

Zgodnie z ustawą, papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20 proc. wartości aktywów funduszu.

Wyjaśniono, że ograniczenia inwestycyjne, określone w ustawie, służą zapewnieniu odpowiedniej dywersyfikacji portfeli funduszy inwestycyjnych, a przez to zapewnieniu bezpieczeństwa środków powierzonych przez uczestników funduszy i lokowanych przez fundusze. Dodano, że podstawowym celem wprowadzenia tych ograniczeń jest zmniejszenie poziomu ryzyka inwestycyjnego. "W przypadku niewypłacalności lub innych negatywnych zdarzeń, dotyczących danego emitenta, niekorzystne ich skutki jedynie w sposób ograniczony wpływają na wartość całego portfela funduszu inwestycyjnego" - czytamy.

Wskazano, że uczestnicy funduszy, powierzając funduszowi zgromadzone środki pieniężne, mają prawo oczekiwać, że będą one zarządzane w sposób profesjonalny i zgodny z przepisami, w tym, że będą respektowane ograniczenia inwestycyjne wynikające z tych przepisów. Zaznaczono, że przestrzeganie ograniczeń inwestycyjnych służy interesowi uczestników funduszy inwestycyjnych i stanowi jeden z nadrzędnych obowiązków towarzystwa i funduszu.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 5 000 000 zł. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska

