KNF uchyla drzwi do banku urzędnikom

Nadzór uważa, że trzeba docenić kwalifikacje pracowników NBP, EBC, EBOiR czy resortu finansów i chce zmienić zasady naboru menedżerów do banków - pisze w środę "Puls Biznesu".

Jak czytamy w "PB", przed rokiem w styczniu Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała "Metodykę oceny odpowiedzialności członków organów podmiotów nadzorowanych przez KNF".

"Brak jasno określonych warunków wymaganych od ludzi startujących do stanowisk w podmiotach nadzorowanych wywołał w przeszłości wiele kontrowersji, co do decyzji podejmowanych przez KNF" - czytamy.

Gazeta wskazała, że metodyka nie jest dekalogiem czy spisem twardych warunków, a dość luźnym i pojemnym zestawem zaleceń. "Na sztywno" zapisany jest tylko wymóg doświadczenie w branży finansowej, jakiem musieli legitymować się kandydat na stanowisko wymagające opinii nadzoru.

Według dziennika, departament licencji bankowych UKNF pracuje nad modyfikacją metodyki.

Jacek Jastrzębski, szef UKNF potwierdza, że faktycznie takie prace zostały zalecone w ramach doskonalenia funkcjonalności tego narzędzia.

"Publikując metodykę informowaliśmy, że będzie ona podlegała weryfikacji na bazie doświadczeń nadzorczych oraz zmieniających się warunków. Po roku stosowania uważamy, że w kilku miejscach jej zapisy należy zmodyfikować" - mówi szef nadzoru, cytowany przez "PB".

Jak podaje gazeta, najważniejsze zmiana dotyczy szerszego otwarcia branży finansowej dla osób z doświadczeniem wyniesionym z niekomercyjnych, lecz infrastrukturalnych instytucjach finansowych oraz instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego.

Katalog jest szeroki i może dotyczyć menedżerów, którzy zdobywali doświadczenie w banku centralnym, instytucjach międzynarodowych lub multilateralnych (EBI, EBC, EBOiR, bank światowy itp.) a także w pozostałych instytucjach tzw. sieci bezpieczeństwa finansowego obejmującego w Polsce (NBP, BFG, KNF, Ministerstwo Finansów) - czytamy.

Jak napisał "Puls Biznesu", Jacek Jastrzębowski wyjaśnił, że chodzi o to, żeby doświadczenie zdobyte ogólnie na rynku finansowym, - z uwzględnieniem rangi piastowanego stanowiska, realizowanych zadań, kompetencji kierowniczych i odpowiedzialności - nie było traktowane jako "gorsze" od kompetencji wyniesionych z instytucji komercyjnych. (PAP)

