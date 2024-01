Ile będzie kosztować nowa wersja wakacji kredytowych? Szacunki robią wrażenie

KNF szacuje koszt nowej wersji wakacji kredytowych na 2,5-3,5 mld zł - podał KNF w opinii do projektu ustawy.

Rząd pod koniec grudnia przesłał do konsultacji nową wersję projektu ustawy dotyczącej wakacji kredytowych.

"Koszt planowanych wakacji kredytowych przy pełnej partycypacji w programie szacowany jest na ok. 3,5 mld zł, a przy założeniu partycypacji na poziomie programu wakacji kredytowych na lata 2022-2023 – na ok. 2,5 mld zł" - napisano.

"Podsumowując, planowane zmiany przepisów, w związku z wprowadzeniem nowego, choć limitowanego, programu wakacji kredytowych oraz ewentualną koniecznością podwyższenia środków zgromadzonych w FWK, spowodowałyby konieczność poniesienia w 2024 r. przez sektor bankowy istotnego kosztu. Skutkiem poniesienia takiego kosztu, byłoby obniżenie się nadwyżki kapitałowej w sektorze bankowym, a w konsekwencji – ograniczenie potencjału podaży kredytu bankowego dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych" - dodano.

KNF podaje, że aktualne wykorzystanie środków z Funduszy Wsparcia Kredytobiorców pozostaje na relatywnie niskim poziomie – według stanu na koniec września 2023 r. z pomocy na łączną kwotę 0,9 mld zł skorzystali kredytobiorcy posiadający 15 tys. umów.

"Przy założeniu niezmienionej skłonności do korzystania z pomocy liczba umów kredytowych objętych programem pomocy wzrośnie według szacunków o około 9 tys., a koszt wsparcia o prawie 1 mld zł. Liczba umów oraz koszt wsparcia może ulec istotnemu, nawet kilkukrotnemu zwiększeniu, w zależności od rozkładu miesięcznego dochodu kredytobiorcy po spłacie raty kredytu oraz wraz z ewentualną zmianą skłonności kredytobiorców do korzystania ze wsparcia" - pisze KNF.

W projekcie ustawy zaproponowano zmiany, które spowodują zwiększenie maksymalnej kwoty wsparcia przypadającej na jeden kredyt z 72 tys. zł do 100 tys. zł oraz wzrost liczby umów, które potencjalnie będą mogły otrzymać wsparcie.

Szacunki ZBP

„(…) Przy założeniu, że z wakacji kredytowych skorzysta analogiczny odsetek uprawnionych jak z poprzednich wakacji kredytowych ZBP szacuje ich koszt na poziomie 2,55 mld zł (3,76 mld zł w przypadku maksymalnej partycypacji)” – stwierdzono w opinii ZBP. – „Należy podkreślić, że jest to kwota, o którą obniżą się kapitały własne banków, a tym samym potencjał kreowania akcji kredytowej zostanie ograniczony o 13-20 mld zł” – dodano.

ZBP wskazał, że wakacje kredytowe są rozwiązaniem „wyjątkowo kosztownym dla banków i jednocześnie mało efektywnym dla beneficjentów”.

„W dotychczasowej formule wakacje kredytowe wygenerowały dla sektora bankowego wysokie koszty (12,9 mld zł, w okresie 2022 - IX 2023, łącznie ok. 14 mld zł do końca 2023 r.). Tymczasem większość klientów wykorzystała wakacje kredytowe do dokonania nadpłat i wcześniejszych spłat kredytów. O ile w latach poprzedzających kwota wcześniejszych spłat oraz nadpłat kredytów mieszkaniowych wynosiła 18,4 mld zł w 2020 r. oraz 33,1 mld zł w 2021 r., po wprowadzeniu wakacji było to rekordowe 52,4 mld zł w 2022 r. oraz 33,1 mld zł w okresie I-X 2023 r.” – stwierdzono w opinii ZBP.

