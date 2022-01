KNF rusza ze swoim czasopismem. W radzie programowej minister finansów i prezes NBP

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

Polski nadzorca finansowy ogłosił, że będzie wydawać bezpłatny periodyk o funkcjonowaniu rynku finansowego w Polsce i na świecie.

Komisja Nadzoru Finansowego jest organem państwa sprawującym nadzór nad bankami, podmiotami rynku kapitałowego, ale także ubezpieczycielami czy rynkiem emerytalnym. Ponadto kontroluje wszelkie instytucje świadczące usługi płatnicze oraz rozbudowany sektor kas spółdzielczych.

Nowe czasopismo raz na pół roku

W czwartek urząd ogłosił, że będzie wydawał czasopismo o charakterze naukowym pod tytułem „Przegląd Rynku Finansowego – Financial Supervision Review”. Będzie ono wydawane co pół roku w wersji papierowej i elektronicznej. Teksty będą publikowane w języku polskim albo angielskim odpowiednio do oryginalnej wersji językowej danego tekstu – czytamy w ogłoszonym komunikacie.

Celem czasopisma naukowego jest utworzenie stałego, publicznie dostępnego forum wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów o wysokiej wartości poznawczej i naukowej w zakresie problematyki funkcjonowania rynku finansowego w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z nadzorem nad rynkiem finansowym – wskazuje urząd.

Swoje teksty może przesłać każdy zainteresowany na wskazany na stronie Komisji adres e-mailowy. Nadesłane teksty będą podlegały recenzowaniu (przez dwóch recenzentów) oraz będą sprawdzane przez system antyplagiatowy. Nadsyłane teksty nie mogą być wcześniej publikowane oraz muszą odnosić się do tematyki czasopisma. Jako nieetyczne uważa się przypadki tzw. „ghostwritingu” (niewymienienie autora) oraz „guest authorship” (podanie jako autora osoby bez istotnego wkładu w tekst).

Można zarobić za publikację

Za zgłoszony tekst nie przysługuje wynagrodzenie, jednak jeśli dojdzie do jego publikacji, autor takiego tekstu otrzyma zapłatę. Zależna jest ona od charakteru publikacji. W przypadku m.in. artykułu naukowego waha się od 900 zł do 1800 zł, a w przypadku recenzji jest to przedział 450-900 zł. Jeśli tekst ma wielu autorów kwota rozkłada się proporcjonalnie do wkładu.

Redaktorem naczelnym został prof. Krzysztof Jajuga z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a w komitecie redakcyjnym znajdują się pracownicy naukowi uczelni ekonomicznych oraz samego UKNF. Utworzono także radę programową jako organ opiniodawczo-doradczy. Tworzą ją osoby posiadające bogaty dorobek naukowy, autorytet w środowisku naukowym, wiedzę oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe – wskazuje Komisja.

W jej składzie jako przewodniczący znajduje się prezes KNF Jacek Jastrzębski, ale wśród pozostałych członków są m.in. wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Teresa Czerwińska, prezes NBP Adam Glapiński, minister finansów Tadeusz Kościński czy prezes BFG Piotr Tomaszewski. Skład rady uzupełniają rektorzy, prorektorzy oraz profesorowie uczelni wyższych z Polski i zagranicy.

Wiadomość o nowym wydawnictwie KNF wpisuje się w jedno z zadań narzuconych przez ustawę do podejmowanie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego.

MKu