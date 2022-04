KNF pozytywnie ocenia propozycje dotyczące wsparcia kredytobiorców

Co zamiast WIBOR-u? Borys: Może zamiennik oparty na stawce ON dla kredytów hipotecznych

Preferowanym scenariuszem jest wypracowanie przez sektor bankowy i GPW Bechmark zamiennika WIBOR opartego na stawce ON dla kredytów hipotecznych i jeśli do końca 2022 roku to nie nastąpi, wtedy zamiennikiem będzie stawka Polonia - poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.