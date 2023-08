KNF podejrzewa, że spółka kłamała w raportach, żeby podbić kurs na giełdzie

Do prokuratury trafiło zawiadomienie KNF-u o możliwości popełnienia przestępstwa w obrocie akcjami spółki Inno-Gene z NewConnect, ale także, co chyba bardziej bulwersujące, podawania nieprawdziwych informacji dotyczących jej działalności. Wydarzenia, którym przyjrzał się urząd, miały miejsce w 2020 r., kiedy to kurs Inno-Gene powędrował z 2 zł do blisko 100 zł w kilka miesięcy.

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

Inno-Gene było jedną z tzw. koronawirusowych gwiazd rynku NewConnect. Z około 2 zł płaconych u progu 2020 r. za jedną akcję firmy cena powędrowała do 98 zł w październiku 2020 r., a stopa zwrotu w tym czasie przekroczyła 4 600 proc. Najnowsze informacje z KNF-u sprawiły, że wtorkowy handel akcjami nie ruszył, a TKO wynosi blisko -11 proc., prognozując kurs na poziomie 4,50 zł.

Bankier.pl

Wzrosty kursu sprzed trzech lat były wynikiem tzw. covidowej hossy i zwrócenia się inwestorów w stronę spółek, które zajmowały się branżą biotechnologiczną..

Były informacje od Inno-Gene m.in. o umowie o współpracy dot. badań nad szczepionką i lekiem na Covid-19, opatentowania szybkiego testu na Covid, czy umów nt. ekspansji zagranicznej w diagnostyce Covid. Nie wszystkie one przyniosły spodziewane korzyści lub doszły do skutku, ale szereg raportów okresowych windował kurs akcji.

Co prawda od razu pojawiały się istotne znaki zapytania, gdy wycena spółki zaczęła sięgać setek milionów złotych, a i sama spółka przyznała, że niektóre umowy, o których tak szumnie informowała, nie osiągnęły żadnej wartości. Spółka wycofała się także z głośnego projektu szczepionki covidowej, który wcześniej zachwalała. Nie zapominajmy też o kuriozalnej sytuacji, jaką była skarga do KNF-u na analityka East Value Research za negatywną wycenę dla spółki.

Władze giełdy już w lutym 2021 r. podnosząc obawy o wiarygodność informacji dotyczących sytuacji finansowej spółki, zawiesiły handel akcjami Inno-Gene. Został on przywrócony po trzech miesiącach, gdy spółka zastosowała zalecenia giełdy i została przebadana przez autoryzowanego doradcę.

Teraz KNF powiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia dwóch przestępstw, w tym jednym wprost związanym z działalnością samej spółki i zarządu odpowiedzialnego za publikowane raporty.

"Działanie to mogło mieć na celu umożliwienie dokonywania transakcji sprzedaży akcji tej spółki po zawyżonej cenie"- czytamy w komunikacie KNF-u.

Handel nie jest zawieszony, ale notowania są wstrzymane ze względu na równoważenie kursu. KNF informuje, że każde z podejrzewanych przestępstw jest zagrożone karą grzywny do 5 mln zł, karą pozbawienia wolności lub obiema karami łącznie.

"Informacja o złożeniu przez Komisję zawiadomienia ma na celu ochronę interesów uczestników rynku finansowego. Poinformowanie inwestorów o sytuacji dotyczącej obrotu akcjami tej spółki wpływa na zwiększenie ich świadomości przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych" - informuje KNF.