KNF podejrzewa popełnienie przestępstwa w obrocie akcjami Inno-Gene

Komisja Nadzoru Finansowego zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji w obrocie akcjami Inno-Gene oraz przestępstwa podawania nieprawdziwych danych dotyczących działalności tej spółki i jej akcji - poinformowała KNF w komunikacie.

fot. Włodzimierz Wasyluk / / Forum

Komisja złożyła zawiadomienie z uwagi na podejrzenie popełnienia w 2020 roku przestępstw związanych z publikowaniem nieprawdziwych informacji na temat notowanej na rynku NewConnect spółki Inno-Gene oraz jej akcji.

W ocenie KNF, przekazywane w raportach tej spółki informacje mogły wprowadzać w błąd inwestorów co do rzeczywistej sytuacji finansowej i organizacyjnej Inno-Gene. Działanie to mogło mieć na celu umożliwienie dokonywania transakcji sprzedaży akcji tej spółki po zawyżonej cenie.

Przestępstwo manipulacji stanowi naruszenie art. 15 rozporządzenia MAR i jest zagrożone grzywną do 5 mln zł albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo oboma tymi karami łącznie.

Przestępstwo podawania nieprawdziwych danych dotyczących działalności emitenta, które w istotny sposób wpływają na treść informacji, zagrożone jest grzywną do 5 mln zł albo karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo oboma tymi karami łącznie.

"Informacja o złożeniu przez Komisję zawiadomienia ma na celu ochronę interesów uczestników rynku finansowego. Poinformowanie inwestorów o sytuacji dotyczącej obrotu akcjami tej spółki wpływa na zwiększenie ich świadomości przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych" - napisano w komunikacie KNF.

