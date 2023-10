KNF otwiera centrum analiz. "Będziemy nadzorem nad technologią"

UKNF będzie rozwijać kompetencje w zakresie scentralizowanej analizy danych, żeby pokazać interesariuszom, że proaktywnie realizuje coraz szerszy mandat nadzoru w obszarze danych i technologii, co jest istotne dla bezpieczeństwa rynku finansowego – poinformował przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski.

„Podstawową grupą interesariuszy, której chcemy wyjść naprzeciw, to są wszyscy uczestnicy rynku finansowego. Uważamy, że ochrona uczestników rynku finansowego, zapewnienie im bezpieczeństwa proaktywna identyfikacja trendów, które za jaki czas mogą powodować zagrożenie dla uczestników rynku finansowego wymaga rozwoju nowej technologii opartej o analitykę danych” – powiedział Jastrzębski na otwarciu konferencji "Dane podstawą funkcjonowania i rozwoju rynku finansowego", organizowanej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

„Robimy to po to, żeby nadzór finansowy potrafił zadziałać zanim pewne trendy staną się na tyle istotne, że będą pociągały za sobą negatywne konsekwencje. Chcemy być proaktywni, to jest hasło podstawowe naszej strategii, chcemy być forward looking i chcemy móc działać będąc mądrymi przed szkodą, a nie po szkodzie. Zakłada to w dużym stopniu prace na dużych agregatach danych i ich wykorzystanie do identyfikacji potencjalnych trendów niewidocznych okiem nieuzbrojonym. Okiem uzbrojonym w odpowiednie oprzyrządowanie analityczne pewne trendy stają się widoczne i mogą być antycypowane” – dodał.

KNF otwiera w Katowicach Centrum Analiz Danych Nadzorczych (CAD) UKNF. Zadaniem Centrum jest integracja środowiska oraz rozwój infrastruktury i potencjału w zakresie efektywnego wykorzystania danych w nadzorze finansowym.

Jastrzębski wskazał, że rozwój analityki danych wynika również z coraz szerszego mandatu UKNF, na co wskazują m.in. trendy na poziomie unijnym, gdzie toczą się prace nad regulacjami FIDA (financial data access), które mają uregulować dostęp do danych posiadanych przez instytucje finansowe.

„To pokazuje, w jak wielkim stopniu my, jako nadzór, będziemy musieli uzupełnić nasz tradycyjny mandat stabilnościowy, ostrożnościowy o kompetencje polegające na tym, że staniemy się de facto nadzorem nad technologią, co już następuje (…) ale też w pewnym sensie nadzorem nad danymi, co nastąpi jak zostanie zaimplementowany pakiet FIDA. A jeżeli mamy stać się nadzorem nad danymi, to musimy mieć na najwyższym poziomie opracowane zarządzanie danymi we własnej organizacji. Wychodzę z założenia, co mi przyświeca od początku, że jeżeli coś nadzorujemy i czegoś wymagamy od podmiotów nadzorowanych, to sami musimy mieć wiodące kompetencje, aby być wiarygodnym partnerem do dyskusji” – wskazał przewodniczący KNF.

„Pokazujemy dziś CAD jako nasz nowy strategiczny projekt, ale to oczywiście nie znaczy, że nie zajmowaliśmy się analizą danych dotychczas. Zadanie związane z rozwojem CAD polegało na tym, żeby zastanowić się jak wprowadzić zarządzaniem danymi i ich analitykę w UKNF na kolejny poziom. Uważamy, że jesteśmy na takim etapie, że powinniśmy to scentralizować (…), żeby wszystkim osobom, które w różnych obszarach Urzędu zajmowały się analizą danych, rozwijały swoje kompetencje w tym obszarze, zaoferować narzędzia, które będą działały przekrojowo na poziomie całego Urzędu, co pozwoli nam w jeszcze większym stopniu realizować synergie wynikające z naszego szerokiego mandatu. (… )Uważamy, że to jest na tyle przyszłościowy obszar działania, z tak dużym potencjałem do wykorzystania, że trzeba zrobić kolejny krok” – dodał.

Jastrzębski uważa, że inwestycja w analitykę i zarządzanie danymi będzie czyniło UKNF lepszym, bardziej wiarygodnym, przewidywalnym i efektywnym partnerem dla podmiotów nadzorowanych.

„Gromadzimy dane na bardzo liczne sposoby. Czasami podmioty skarżą nam się, że te same dane trzeba raportować w różnych formatach, że zwracamy się po informacje, które tak naprawdę możemy pozyskać w inny sposób, albo że raportowane do jednego departamentu dane są już w posiadaniu innego. Dzięki zarządzaniu danymi w sposób scentralizowany i zoptymalizowany będziemy w stanie lepiej współpracować, nasz nadzór będzie łatwiejszy z punktu widzenia podmiotów nadzorowanych, a jednocześnie będzie bardziej wnikliwy” – powiedział Jastrzębski.

„Będziemy w pełni korzystali z tego, co oferuje tzw. nadzór zintegrowany. Jesteśmy nadzorem, który obejmuje rynek bankowy, kapitałowy, ubezpieczeniowy, ale to obejmuje coraz szerszy zakres, również obszary technologiczne. Będziemy de facto nadzorem nad technologią w przyszłości, co powoduje, że potencjalne synergie są bardzo duże, ale żeby te synergie związane z tak szerokim zakresem nadzoru w pełni wykorzystać, to musimy mieć zoptymalizowany sposób zarządzania wiedzą i informacjami w organizacji” – dodał.

Trzeci aspekt dotyczący nacisku KNF na scentralizowaną analizę danych to mandat prorozwojowy nadzoru, co jest m.in. związane z budowaniem przewagi konkurencyjnej Polski w obszarze technologicznym oraz z kwestiami szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

„Bezpieczeństwo, nie tylko rynku finansowego, ale też sensu largo, to jest coś w co musimy inwestować, a bezpieczeństwo we współczesnym świecie to w dużej mierze technologia, możliwość przetwarzania danych i wyciągania z nich wniosków. Jeżeli coś i tak musimy robić, to powinniśmy to robić jak najlepiej. Wobec tego, skoro i tak musimy inwestować w bezpieczeństwo oparte na technologii, to realizujmy to w ten sposób, żeby stało się to naszą specjalnością „narodową” i abyśmy za jakiś czas byli w stanie budować przewagę konkurencyjną jako gospodarka oparta właśnie o unikalne kompetencje w tym obszarze. Nasz projekt związany z Centrum Analityki Danych wpisuje się w to, aby promować te kompetencje, technologie, które naszym zdaniem są technologiami przyszłości” – wskazał Jastrzębski.

Dodał, że kolejną grupą interesariuszy, do których skierowany jest program rozwoju analityki danych w UKNF to studenci i absolwenci, czyli potencjalni pracownicy UKNF. Tej grupie dzięki współpracy Urzędu z uczelniami, będą mogły być oferowane np. zaawansowane programy studiów. (PAP Biznes)

