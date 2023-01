"Allegro pokonuje Amazona, zainwestuj w akcje!". KNF ostrzega przed kolejnym "złotym interesem" - to oszustwo

Prześwietlą Whatsappa i Messengera. Lewica alarmuje: PiS chce zwiększyć uprawnienia służb do inwigilacji

Projekt Prawa komunikacji elektronicznej zakłada nadanie służbom specjalnym prawa do inwigilacji obywateli bez zgody sądu i jest niezgodny z konstytucją; PiS chce zwiększyć uprawnienia służb do inwigilacji – alarmowali we wtorek posłowie Lewicy. Zapowiedzieli zgłoszenie do projektu poprawek.