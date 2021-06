KNF ostrzega przed oszustwami "na Netfliksa" i "na PayPala"

KNF po raz kolejny ostrzega przed oszustami próbującymi wyłudzić dane w sieci. Tym razem przestępcy podszywają się pod Netfliksa i PayPala.

W skrzynce e-mailowej czeka na nas wiadomość, że bank wykrył próbę włamania do konta i teraz sprawdza naszą tożsamość. Mamy tylko kliknąć w przesłany link i podać swoje dane lub kod z karty kodów. W taki właśnie sposób oszuści próbują włamać się na cudze konto bankowe. Phishing to kradzież za pomocą internetu, smishing – za pomocą SMS-a, a vishing – w trakcie rozmowy telefonicznej.

CSIRT KNF (Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego) regularnie ostrzega przed oszustami internetowymi. Najpopularniejszą stosowaną przez nich metodą jest phishing, czyli próba wyłudzenia danych i określonych informacji. Zwykle oszustwa tego typu dotyczą sektora bankowego, jednak coraz częściej cybeprzestępcy podszywają się pod inne instytucje, np. Pocztę Polską, oraz znane marki, jak np. OLX. W ostatnich dniach "dołączył" do nich Netflix oraz PayPal.

Jak informuje CSIRT KNF, przestępcy podszywający się pod Netfliksa z fałszywego konta email rozsyłają wiadomości sugerujące konieczność opłacenia subskrypcji. Kliknięcie w link, który przekierowuje do strony z fałszywym adresem, i przejście przez formularz aktualizujący metodę płatności kartą może zakończyć się utratą pieniędzy z konta.

Wiadomość wysłana przez oszustów podszywających sie pod PayPala okazuje się bardziej "zachęcająca". Komunikat wysyłany z fałszywego adresu paypal@poliska.pl informuje o transakcji dokonanej w internetowym sklepie hazardowym. Kliknięcie w odnośnik kierujący do anulowania wpłaty i zwrotu środków, podobnie jak w przypadku Netfliksa, ma na celu uzyskanie danych do karty klienta.

⚠️Ostrzegamy przed fałszywymi mailami podszywających się pod serwis @PayPal.

Wiadomość ma na celu nakłonić odbiorcę do kliknięcia w odnośnik prowadzący do "zwrotu środków".

Na stronie oszust wymaga podania danych do naszej karty - co może skończyć się kradzieżą środków! pic.twitter.com/IHK4S2YsDD