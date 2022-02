KNF ostrzega przed kampanią wymierzoną w klientów PKO BP

fot. JLStock / / Shutterstock

„Ostrzegamy przed niebezpieczną kampanią wymierzoną w klientów @PKOBP” – podano w czwartkowym wpisie KNF na Twitterze. Jej celem jest wyłudzenie haseł do logowania.

Do wpisu KNF dołączyła zrzuty ekranów wiadomości od oszustów. W mailu od oszustów, podszywających się pod PKO BP pojawia się następująca informacja: „nasz system rozpoznaje, że nie aktywowałem jeszcze naszej nowej usługi bezpieczeństwa Pkobp IKO , dzięki czemu możesz łatwo zarządzać swoim kontem PKOBP”. W wiadomości wspomina się także o „nowym bezpłatnym ubezpieczeniu Pkobp IKO”, które ma służyć do „zarządzania błyskawicznymi zakupami online do marnowania czasu”. W wiadomości znajduje się link, prowadzący do fałszywego ekranu logowania.

W PKO BP Skarb Państwa ma 29,43 proc. udziału w kapitale zakładowym. PKO Bank Polski – ma łącznie ponad 11 mln, z czego 10,5 mln w segmencie detalicznym.

ms/ drag/