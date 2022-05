Jastrzębski: KNF nie zamierza wpływać na wysokość oprocentowania depozytów w bankach

fot. Grzegorz Kawecki / / Puls Biznesu

KNF nie zamierza wpływać decyzjami administracyjnymi na wysokość oprocentowanie depozytów w bankach - poinformował przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski.

"Uważam, że to jest elementem odpowiedzialności zarządów (banków - PAP), to jest decyzja biznesowa. Ja nie mam intencji, by w sposób administracyjny oddziaływać na wysokość oprocentowania depozytów" - powiedział przewodniczący podczas kongresu Impact'22.

Jastrzębski ocenia, że obecnie duża rozbieżność pomiędzy oprocentowaniem kredytów i depozytów wynika z istotnych zasobów płynnościowych banków.

Zdaniem przewodniczącego podniesienie stawek depozytów może być dla banków "elementem zarządzania relacjami z klientami".

"Być może elementem zarządzania relacjami z klientami ze strony banków powinno być jakieś, przynajmniej w średnim okresie, w jakim mamy do czynienia teraz, jakieś zbliżanie ścieżki oprocentowanie depozytów i kredytów. Dzięki temu, że ta ścieżka wyglądała tak jak wyglądała w okresie 6 miesięcy (...) banki zakumulowały duży bufor jeżeli chodzi o wyniki" - powiedział.

"Teraz w ramach budowania takiego przeświadczenia, że banki grają fair, powinna ta ścieżka stać się bardziej stroma" - dodał. (PAP Biznes)

