KNF nie widzi zasadności działań GPW. Sytuacja robi się coraz bardziej kuriozalna

KNF wraca do „afery” EC Będzin. Jest zawiadomienie do prokuratury Zgodnie z zapowiedzią KNF opublikowała przed sesją komunikat w sprawie handlu akcjami EC Będzin. Notowania tej przynoszącej ogromne straty i zadłużonej na kilkaset milionów złotych elektrociepłowni w ciągu kilku tygodni czerwca i lipca wzrosły o 2800 proc. Teraz KNF informuje, że doszło do nieuprawnionego ujawnienia informacji poufnych, ale nie ma dowodów na ich wykorzystanie.