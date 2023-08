Asbis prowadzi rozmowy dotyczące włączenia do grupy nowych krajów i marek Asbis Enterprises, dystrybutor, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług IT oraz IoT, prowadzi rozmowy dotyczące włączenia do grupy nowych krajów i marek - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej. Asbis zanotował w II kw. 2023 roku 11,2 mln USD zysku netto, co oznacza wzrost o 1,5 proc. rdr.