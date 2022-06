KNF nałożyła karę na PZU za opóźnienia w wypłacie odszkodowań

W tym roku suma dywidend może zbliżyć się do poziomu sprzed pandemii [Analiza]

Łączna kwota dywidend wypłaconych przez spółki z głównego rynku GPW ma szansę w tym roku zbliżyć się do poziomu notowanego przed pandemią i wynieść - według szacunków PAP Biznes – ok. 40 mld zł. W ocenie ekspertów, obecnie panują dobre warunki do dzielenia się zyskiem, natomiast ewentualna ostrożność w przyszłych wypłatach może wynikać z rosnących kosztów, czy spowolnienia gospodarczego.