KNF: nadal jest przestrzeń na zawieranie ugód pomiędzy frankowcami a bankami

Czwartkowy wyrok TSUE dotyczący wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu w CHF może utrudniać poszukiwanie rozwiązań proporcjonalnych w rozliczeniach pomiędzy frankowcami i bankami — ocenia przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski.

"Rozstrzygnięcie to może utrudniać poszukiwanie rozwiązań proporcjonalnych. Być może nie została wykorzystana szansa dla stworzenia ram dla rozwiązania zrównoważonego, proporcjonalnego" - powiedział Jastrzębski w RMF FM.

Przewodniczący ocenił jednak, że nadal jest przestrzeń na zawieranie ugód pomiędzy frankowcami a bankami.

"Uważam, że ugody - według naszego schematu - to rozwiązanie sprawiedliwe i zrównoważone. Gdyby reakcja banków na naszą propozycję z 2020 roku była od początku bardziej entuzjastyczna, to dynamika wokół spraw frankowych byłaby trochę inna" - powiedział Jastrzębski.

Poinformował, że przedstawiona wcześniej przez nadzór kwota 100 mld zł kosztów sporów prawnych pozostaje aktualna.

"Koszty te są już częściowo uwzględnione w rezerwach banków, co więcej, one były uwzględniane w coraz większym stopniu" - powiedział Jastrzębski.

Przewodniczący podał, że nie zakłada scenariusza upadku banku ze względu na wyższe rezerwy na ryzyko prawne kredytów CHF.

W czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok dotyczący kwestii rekompensaty dla banków za kapitał postawiony do dyspozycji klienta w ramach umowy kredytu mieszkaniowego, która to umowa została unieważniona. TSUE orzekł, że banki nie mogą żądać wynagrodzenia za kapitał, za to takiego wynagrodzenia mogą żądać klienci.

